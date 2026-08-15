Por: El Espectador

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A principios de agosto de este año, se registraron dos incidentes graves de ataques cibernéticos que involucraron a Ecopetrol y al Ministerio de Justicia. Aunque la petrolera estatal aseguró que su infraestructura logró resistir el ataque sin que se comprometieran datos sensibles, el Ministerio de Justicia confirmó que sí sufrió afectaciones. El nuevo ministro de esa cartera, el abogado Iván Cancino, indicó que los daños ocasionados aún están en proceso de reparación, lo que ha obligado a implementar medidas extraordinarias para restablecer la normalidad operativa en los servicios digitales dirigidos a la ciudadanía, según información de El Espectador.

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De acuerdo con declaraciones del ministro Cancino, el Ministerio de Justicia ha intensificado su trabajo en la aplicación de recursos técnicos, operativos e institucionales para fortalecer la protección de su información y asegurar la prestación de servicios esenciales. Entre las acciones tomadas, se puso en marcha un plan de recuperación tecnológica, acompañado tanto por organismos especializados nacionales como internacionales, con el fin de restablecer gradualmente sus plataformas digitales bajo altos estándares de seguridad.

Desde el pasado 8 de agosto, un día después del inicio del nuevo gobierno, Cancino aseguró que la entidad trabaja de manera coordinada con la Fiscalía General de la Nación, el Equipo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (Colcert), el equipo DART de la empresa Microsoft y especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estas alianzas buscan mejorar los procesos de análisis e investigación, así como fortalecer la infraestructura tecnológica de la entidad para mitigar riesgos y resguardar la integridad de la información institucional.

No obstante, algunos de los sistemas del ministerio continúan presentando afectaciones. El Sistema de Información para el Control de Sustancias y Productos Químicos (Sicoq) funciona de manera parcial, permitiendo la recepción de nuevas solicitudes, pero exige que los documentos de soporte se remitan de forma temporal al correo gestion.documental@minjusticia.gov.co. Por su parte, el Mecanismo de Información para el Control de Cannabis (Micc) permanece temporalmente fuera de operación, y todos los trámites asociados están suspendidos hasta nuevo aviso. Los ciudadanos que quieran radicar peticiones, quejas, reclamos o sugerencias pueden utilizar el mismo correo electrónico, o acudir presencialmente a la Oficina de Atención al Ciudadano en la sede Chapinero del Ministerio de Justicia y del Derecho.

El ministerio aclaró que la recuperación de los sistemas se ejecuta de manera gradual y controlada, con prioridad en la seguridad y confiabilidad antes de restablecer plenamente cada plataforma afectada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta el ataque cibernético al Ministerio de Justicia en sus trámites y servicios digitales?

El ataque cibernético al Ministerio de Justicia impactó directamente la prestación de servicios digitales, ya que sistemas clave como el Sicoq solo funcionan parcialmente y otros, como el Micc, están totalmente fuera de servicio. Esta situación obliga a los usuarios a enviar documentación a través de correo electrónico y ha generado que ciertos trámites se suspendan hasta garantizar la restauración segura de las plataformas.

¿Qué es el Equipo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (Colcert) y cuál es su función?

El Equipo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (Colcert) es una entidad nacional encargada de gestionar incidentes de seguridad informática en instituciones públicas y privadas. Su función es apoyar en la identificación, análisis y mitigación de amenazas cibernéticas, colaborando con otras entidades para fortalecer la protección de la infraestructura tecnológica del país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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