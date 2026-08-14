La diferencia entre la vida y la muerte fue una puerta. Esa es la conclusión luego de que se conociera la impactante historia que reveló la familia de Ana María Saavedra, la única integrante de las trillizas Saavedra que logró sobrevivir al terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia el pasado 10 de agosto y que provocó el colapso de varias edificaciones en Cali.

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Mientras gran parte del país seguía con atención las labores de búsqueda entre los escombros, los familiares comenzaron a reconstruir los últimos momentos que vivió la familia dentro del edificio.

Daniel Saavedra, primo de Jairo Saavedra, padre de las jóvenes, contó en entrevista con Pulzo que todo ocurrió en cuestión de segundos.

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Según explicó, cuando comenzó el movimiento telúrico, cada integrante de la familia se encontraba en un lugar diferente del apartamento: Jairo estaba bañándose. Vicky, la madre, permanecía en la habitación principal. Diego, el tío de las jóvenes, estaba en la sala.

Las trillizas, por su parte, reaccionaron inmediatamente al temblor e intentaron evacuar el edificio. El apartamento estaba ubicado en un segundo piso, por lo que escapar parecía una tarea relativamente sencilla.

Sin embargo, el edificio comenzó a desplomarse cuando las tres hermanas descendían por las escaleras. “Las trillizas, cuando empezaron a sentir el terremoto, salieron a las escaleras para evacuar”, explicó Daniel.

El familiar reconoció que todavía existen muchas preguntas sobre lo que ocurrió durante esos segundos. Sin embargo, hay un hecho que la familia considera determinante para explicar por qué Ana María consiguió sobrevivir. “Lo que salvó a Ana es que se le cayó una puerta encima y eso hizo como el triángulo de la vida. Por eso fue que ella pudo salvarse”, aseguró.

El denominado triángulo de la vida es un espacio que puede formarse junto a objetos resistentes cuando una estructura colapsa. Ese vacío puede ofrecer cierta protección frente a los escombros.

La versión coincide con el relato entregado por el hermano de Jairo Saavedra en una entrevista concedida a Blu Radio.

Según contó, las hermanas iban descendiendo por las escaleras cuando una pesada puerta de cedro cayó sobre Ana María. “Esa puerta era muy fina, entonces la protegió de los escombros. Quedó apachurrada, pero con la cabeza por fuera y se agarró a gritar”, relató.

Los gritos de la joven fueron escuchados rápidamente por los vecinos, que comenzaron a remover los escombros.

Ana María fue rescatada entre una y dos horas después del colapso y trasladada inmediatamente a un centro médico.

Los especialistas le diagnosticaron fracturas en la pelvis, una pierna y un brazo, lesiones que obligaron a practicarle una intervención quirúrgica.

Daniel explicó que el proceso ha sido especialmente complejo para la joven. “Esto tiene que ser todo un proceso porque a Ana, que hace literalmente un año se graduó de la universidad, de un día para el otro, en segundos, le cambia la vida”, afirmó.

La familia ha intentado acompañarla permanentemente durante su recuperación. Según explicó Daniel, Ana María ya conoce la muerte de su hermana Sofía y la de su tío Diego.

La tragedia de la familia Saavedra ha conmovido a miles de personas en Colombia. Por ese motivo, los familiares habilitaron una campaña de recaudación de fondos para ayudar a Ana María durante su recuperación.

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“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.