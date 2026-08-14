El terremoto que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto ha desencadenado múltiples historias de dolor y resiliencia en el occidente del país. Más allá de los derrumbes de edificaciones y las labores de rescate de personas con vida, un episodio particular y alarmante se originó en el cementerio de Roldanillo, ubicado en el departamento del Valle del Cauca.

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A través de las redes sociales, varios usuarios difundieron imágenes que evidenciaron el colapso de lo que sería una bóveda secreta dentro de dicho camposanto, un suceso que dejó al descubierto los restos de personas que presuntamente estarían dadas por desaparecidas. Estos restos se encontraban depositados al interior de bolsas negras, y algunos de ellos estaban acompañados de prendas de vestir con características similares a las de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Como respuesta inmediata a este sorpresivo hallazgo, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) puso en marcha una revisión preliminar de los diferentes cementerios situados en las zonas geográficas que resultaron afectadas por el movimiento telúrico. Esta intervención institucional tiene como propósito fundamental establecer la existencia de posibles daños estructurales en aquellos lugares donde permanecen cuerpos sin identificar, o aquellos que ya fueron identificados pero que aún no han sido reclamados por sus familias, buscando prevenir que las afectaciones derivadas del sismo comprometan los delicados procesos de búsqueda e identificación.

La entidad precisó que estas acciones se desarrollan en el marco de su labor estrictamente humanitaria y extrajudicial, prestando especial atención en aquellos territorios donde existen registros de personas que desaparecieron en el contexto del conflicto armado. Las revisiones buscan evaluar detalladamente el estado actual de las infraestructuras, sepulturas y espacios destinados a la disposición de cuerpos, identificando cualquier riesgo que pueda entorpecer la ubicación, conservación o trazabilidad de los restos humanos.

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La principal preocupación expresada por la UBPD radica en que los movimientos sísmicos tienen la capacidad de generar alteraciones severas en las estructuras de los cementerios, modificando las condiciones de los sitios donde reposan cuerpos sin identificar.

Por esta razón, la institución señaló a través de un comunicado oficial que la información recolectada durante estas verificaciones resultará vital para “definir las acciones necesarias de protección y evitar que una emergencia natural termine dificultando aún más los procesos de búsqueda de personas desaparecidas”. Esta labor adquiere una relevancia crítica en departamentos que concentran un alto número de víctimas de desaparición, tal como ocurre en el Quindío, donde la UBPD tiene documentadas 668 personas dadas por desaparecidas por el conflicto armado, de las cuales 406 corresponden al municipio de Armenia y 96 a Calarcá.

En el pasado, la pérdida de documentación representó uno de los mayores retos investigativos en esa región, una problemática que se intensificó notablemente tras el terremoto del año 1999, cuando los cuerpos recuperados debieron ser trasladados hasta la ciudad de Bogotá para ejecutar los respectivos análisis antropológicos, odontológicos, genéticos y de identificación.

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