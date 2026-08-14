Por: Noticiero 90 minutos

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En Buenaventura, las autoridades definieron una serie de medidas urgentes para responder a las graves afectaciones que dejó el terremoto registrado el pasado lunes. La reunión clave contó con la participación de figuras destacadas como la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro; el ministro del Interior, Rodrigo Lara; el vicepresidente José Manuel Restrepo, y la alcaldesa de Buenaventura, Ligia del Carmen Córdoba. De acuerdo con los datos expuestos durante el encuentro, uno de los puntos más críticos afecta a la educación de 2.800 niños que hoy no pueden asistir a sus colegios debido a los daños ocasionados en seis instituciones educativas, que resultaron completamente destruidas.

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La gobernadora Toro fue clara al señalar la urgencia de garantizar el acceso educativo para estos menores. En sus palabras, “por cuenta de problemas gravísimos en sus instituciones educativas, 2.800 niños no pueden ir a la escuela. Entonces, se propuso trabajar con los operadores de telefonía móvil para que puedan proporcionarles internet y de esa manera puedan recibir educación virtual, porque no se puede dejar a los niños sin estudiar”. Así mismo, el ministro del Interior anunció que gestionará tanto el acceso a internet como la entrega de tabletas, con la intención de que los menores puedan continuar sus clases de manera virtual en el menor tiempo posible.

Otra preocupación expuesta en el Puesto de Mando Unificado (PMU) fue la situación de las viviendas afectadas. La gobernadora detalló que la esposa del vicepresidente estará al frente de los procesos de organización para la autoconstrucción y el mejoramiento de viviendas, así como la gestión de ayudas humanitarias, incluyendo carpas y materiales básicos. Se resaltó la necesidad de maquinaria amarilla para el retiro de escombros, así como la urgencia de implosionar o demoler inmuebles en riesgo de colapso, lo cual representa una amenaza inmediata para los habitantes de casas colindantes.

Frente a la saturación de la capacidad hospitalaria, el Gobierno Nacional anunció el traslado de un hospital de campaña, además de la entrega de insumos médicos y materiales de construcción particularizados para barrios vulnerables, como el barrio Alberto Lleras, donde más de 800 viviendas sufrieron daños severos. Adicionalmente, el ministro Lara informó que se incrementará en 30 % la cantidad de materiales enviados a Buenaventura, ya que desde allí se redistribuirán hacia otras zonas afectadas del litoral del San Juan y el departamento del Chocó, con el apoyo logístico de la Armada.

Finalmente, la gobernadora dejó claro que esta intervención es solo la primera fase, dirigida a cubrir necesidades humanitarias inmediatas. Posteriormente, persistirá el trabajo en la reconstrucción y reparación de viviendas dañadas, en un proceso de autoconstrucción acompañado por las entidades responsables.

¿Qué soluciones se están implementando para que los niños en Buenaventura sigan estudiando tras el terremoto?

De acuerdo con las declaraciones de las autoridades presentes, la estrategia principal es garantizar conectividad y acceso a dispositivos tecnológicos como tabletas. Así, los 2.800 niños afectados podrán tener educación remota. Esta solución involucra alianzas con operadores de telefonía móvil, quienes se encargarán de donar planes de datos, mientras el Gobierno avanza en la entrega de tabletas, permitiendo que la educación no se detenga pese a los daños materiales.

¿Cuáles son las medidas para la reconstrucción de viviendas afectadas en Buenaventura?

La Gobernación delineó un plan basado en el mejoramiento y la autoconstrucción de viviendas dañadas, con un énfasis especial en la entrega de materiales y ayudas humanitarias. También se gestionan equipos de maquinaria para remover escombros y se evaluará la demolición controlada de estructuras en riesgo. Se contempla ampliar los recursos y materiales que llegan a Buenaventura, para asistir tanto a esta ciudad como a otras zonas del litoral igualmente afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.