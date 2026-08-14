Por: Noticiero 90 minutos

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A cuatro días del fuerte terremoto que golpeó a Colombia el 10 de agosto, la ciudad de Cali permanece en estado de emergencia, enfrentando importantes daños en viviendas, infraestructura y edificaciones. Según el consolidado de afectaciones de la Gobernación del Valle del Cauca, emitido a las 9:00 a. m. del 14 de agosto, la capital vallecaucana concentra una parte significativa de las consecuencias de este movimiento telúrico.

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De acuerdo con el más reciente informe de la Gobernación del Valle del Cauca, en Santiago de Cali se reporta la lamentable cifra de 104 personas fallecidas y 1.401 heridas. Además, se registran 852 viviendas averiadas y 53 completamente destruidas, mientras que 127 edificaciones han sido identificadas como colapsadas o con afectaciones graves. Esta emergencia no solo ha impactado a los habitantes en sus hogares, sino también a sectores fundamentales para la atención social y la continuidad de servicios esenciales.

El reporte departamental indica que en Cali hay 12 centros de salud con daños, sumados a 214 centros educativos y 226 centros comunitarios que registran algún tipo de afectación. Estas cifras muestran el reto inmenso que enfrenta la ciudad para garantizar la atención médica, la educación y el bienestar de la población en medio de la emergencia. Al observar el panorama a nivel departamental, la situación es todavía más preocupante: 158 muertes, 2.553 personas heridas, 30.799 viviendas averiadas y 6.229 destruidas, junto a 594 edificaciones colapsadas o afectadas, según datos del reporte de la Gobernación del Valle del Cauca.

El impacto en la movilidad también ha sido notorio. Diversos puntos estratégicos de Cali permanecen con cierres o desvíos, como medida preventiva implementada por las autoridades para evitar accidentes y resguardar a la ciudadanía. Entre las zonas con mayores restricciones se destacan cruces y tramos de la Calle 1, Calle 5 y la Carrera 44, así como sectores entre la Calle 6 y la Carrera 50, y avenidas principales. Agentes de Tránsito trabajan activamente en estos puntos, solicitando a los ciudadanos respetar las cintas de cierre y colaborar para prevenir nuevos siniestros, tal como lo informa la Secretaría de Movilidad de Cali.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el balance de afectaciones por el terremoto en Cali y el Valle del Cauca?

Según los reportes de la Gobernación del Valle del Cauca, Cali suma 104 personas fallecidas, 1.401 heridas, 852 viviendas averiadas, 53 destruidas y 127 edificaciones colapsadas o afectadas. En el contexto departamental, son 158 los muertos, 2.553 los heridos, 30.799 viviendas averiadas y 6.229 destruidas, además de 594 edificaciones afectadas.

¿Dónde están los cierres y desvíos viales en Cali tras el terremoto?

La Secretaría de Movilidad de Cali señala cierres y desvíos en puntos clave como la Calle 1 con Carrera 56, Calle 5 entre carreras 39 y 66, y la Carrera 44 entre calles 6 y 10, entre otros sectores. Las autoridades solicitan respetar las restricciones para evitar accidentes y facilitar el trabajo de los organismos de ayuda y rescate.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.