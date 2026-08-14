La justicia colombiana profirió una contundente condena en el marco de las investigaciones por el magnicidio del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. El encargado de perfilar al adolescente de 15 años que accionó el gatillo el 7 de junio de 2025 fue sentenciado a 21 años de cárcel. Se trata de Harold Barragán, quien se convierte en uno de los hasta ahora nueve implicados procesados por este magnicidio que conmocionó al país. La sentencia fue emitida luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara ante el estrado judicial todas las pruebas documentales y testimoniales que lo señalan de manera directa como uno de los principales operadores logísticos del atentado.

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De acuerdo con el material probatorio expuesto por el ente acusador, la participación de Barragán fue crucial en la planeación del crimen. El procesado participó activamente en cuatro videollamadas del grupo denominado ‘Plata o plomo’, instancia a través de la cual se coordinaron los detalles logísticos y operativos del atentado. Asimismo, la investigación determinó que fue él quien perfiló y propuso al menor de 15 años para que cumpliera el rol de sicario en la ejecución del homicidio. Las pesquisas de la Fiscalía detallaron que Barragán Ovalle coordinó meticulosamente las acciones previas y posteriores al ataque armado, incluyendo el reconocimiento detallado del lugar donde se ejecutaría el crimen: el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia de Bogotá, zona elegida para un mitin de campaña del político.

Los nexos de la estructura criminal quedaron al descubierto al establecerse la forma en que se produjo el contacto con el menor de edad. Barragán conoció al joven sicario en una discoteca de la capital del país y, de acuerdo con las pruebas recolectadas, fue el encargado de presentárselo a Elder José Arteaga, alias ‘Chipi’, quien es señalado por las autoridades de liderar la oficina de cobro responsable de ejecutar el asesinato. Tras dicha presentación, alias ‘Chipi’ le ofreció al adolescente la suma de 20 millones de pesos para que accionara una pistola Glock de 9 milímetros en contra de la humanidad de Uribe Turbay.

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Por su participación directa en estos hechos, un juez de la República condenó a Harold Barragán por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia agravada de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Adicionalmente, el proceso investigativo corroboró que Barragán Ovalle integraba una estructura delincuencial organizada y dedicada de manera sistemática a cometer homicidios selectivos y al tráfico de estupefacientes en la región. Al quedar la sentencia en firme, el despacho judicial determinó negarle cualquier tipo de beneficio penal, descartando de tajo la posibilidad de otorgarle la prisión domiciliaria, por lo que deberá purgar su condena en un establecimiento carcelario.

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.