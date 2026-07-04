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Luis Mariano Díaz, quien fue capturado en la mañana del 24 de junio, aceptó los cargos de secuestro y tortura durante una audiencia judicial, en el marco de una investigación adelantada por la Fiscalía Seccional de Barranquilla. La información fue confirmada por Noticias Caracol.
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De acuerdo con la periodista Tatiana Sanabria, durante la audiencia concentrada se conoció que el procesado aceptó los cargos formulados por la Fiscalía debido a la existencia de un preacuerdo entre las partes.
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Según la investigación, Luis Mariano Díaz es señalado de integrar una banda delincuencial dedicada al cobro de préstamos bajo la modalidad conocida como gota a gota. Como parte del proceso, la Fiscalía le imputó los delitos de secuestro simple agravado atenuado con tortura.
Durante la diligencia judicial, el procesado manifestó su decisión de aceptar los cargos y la negociación alcanzada con el ente investigador. En la audiencia quedó registrada la siguiente declaración:
“Señora juez, acepto mi responsabilidad y la negociación efectuada con la Fiscalía”, se le escucha decir.
Asimismo, el capturado indicó ante la autoridad judicial que su decisión fue tomada de manera voluntaria y señaló que no está siendo presionado para aceptar el preacuerdo.
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En caso de que el juez encargado del proceso avale la negociación entre la defensa y la Fiscalía, Luis Mariano Díaz podría recibir una condena de 70 meses de prisión, equivalentes a cinco años y diez meses, conforme a los términos planteados dentro del preacuerdo.
Por otra parte, durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, la Fiscalía solicitó que los procesados permanezcan con la medida de detención domiciliaria mientras avanza la investigación. La petición será evaluada por el despacho, que deberá definir si concede la solicitud presentada por el ente acusador.
La captura de Luis Mariano Díaz se produjo en la mañana del 24 de junio como parte de las actuaciones adelantadas por en la ciudad de Barranquilla, donde se adelanta el proceso. De acuerdo con las primeras versiones entregadas por Zona Zero, los capturados eran sospechosos de torturar a una persona durante dos días. El operativo se llevó a cabo en la madrugada en Soledad, Atlántico.
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