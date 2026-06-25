Las autoridades continúan avanzando en la investigación que llevó a la captura de Luis Mariano Díaz González, hijo del fallecido cantante vallenato Diomedes Díaz, y otras personas señaladas de integrar una presunta estructura dedicada a préstamos ilegales conocidos como “gota a gota”.

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(Vea también: Capturan a un hijo de Diomedes Díaz en operativo contra presunta red de ‘gota a gota’)

De acuerdo con información revelada por El Tiempo, junto a Díaz González fueron capturados Keiner David Rocha Gamero, Darío Andrés Tirado Bossio, José David Martínez Ibáñez y Stiven Rafael Bolaño De La Hoz., quienes quedaron a disposición de las autoridades para responder por los hechos que son materia de investigación.

Las capturas se produjeron durante operativos adelantados por unidades del Gaula en el área metropolitana de Barranquilla, dentro de una investigación que busca esclarecer la presunta operación de una red dedicada al préstamo informal de dinero mediante métodos de intimidación y cobro violento.

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Según las primeras versiones, los detenidos son investigados por presuntos vínculos con delitos relacionados con extorsión, secuestro y actividades asociadas al denominado sistema “gota a gota”. No obstante, será la Fiscalía la encargada de exponer los elementos probatorios durante las audiencias judiciales.

Hasta el momento, la defensa de los capturados no se ha pronunciado públicamente sobre los señalamientos ni sobre los cargos que podrían ser presentados por las autoridades.

¿Por qué investigan a Luis Mariano Díaz y a los demás capturados?

Según las autoridades, Luis Mariano Díaz y los demás capturados serían integrantes de una estructura criminal señalada de cometer delitos como secuestro extorsivo, extorsión agravada y concierto para delinquir.

La investigación indica que algunos de los afectados habrían sido retenidos contra su voluntad o presionados para responder por las deudas adquiridas. Estos hechos llevaron a que la Fiscalía y el Gaula adelantaran una serie de seguimientos y labores de inteligencia para identificar a los presuntos responsables.

Tras varios meses de investigación, las autoridades ejecutaron allanamientos en distintos puntos del Atlántico, procedimiento que permitió las capturas. Ahora será la Fiscalía la encargada de presentar los elementos probatorios ante un juez y sustentar la presunta participación de cada uno de los detenidos en los delitos que se les atribuyen.

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