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Luis Mariano Díaz y los otros detenidos son acusados de pertenecer a un grupo dedicado a los préstamos ilegales, conocidos como gota a gota, e, incluso, el hijo de Diomedes es señalado de extorsión y secuestro, de acuerdo con una fuente de El Tiempo.
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El operativo se llevó a cabo en la madrugada de este miércoles 24 de junio en Soledad, Atlántico, y los capturados se encuentran en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía del departamento, ubicada en Barranquilla.
#Judicial | Capturan a Luis Mariano Díaz, hijo de Diomedes Díaz, por presunto secuestro y tortura.Lee También
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En un operativo del Gaula de la Policía en Villa Campestre (Puerto Colombia), las autoridades capturaron a Díaz junto a otros cuatro sujetos. Se les señala como presuntos coautores…
— Jorge Cura Amar (@jorgecura1070) June 24, 2026
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