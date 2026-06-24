Por: Caracol Televisión

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Luis Mariano Díaz y los otros detenidos son acusados de pertenecer a un grupo dedicado a los préstamos ilegales, conocidos como gota a gota, e, incluso, el hijo de Diomedes es señalado de extorsión y secuestro, de acuerdo con una fuente de El Tiempo.

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El operativo se llevó a cabo en la madrugada de este miércoles 24 de junio en Soledad, Atlántico, y los capturados se encuentran en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía del departamento, ubicada en Barranquilla.

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