Un operativo adelantado por las autoridades en Barranquilla y el municipio de Soledad, Atlántico, terminó con la captura de seis personas que, según las investigaciones preliminares, estarían presuntamente vinculadas con una red dedicada al préstamo ilegal de dinero bajo la modalidad conocida como “gota a gota”. Entre los detenidos figuran Luis Mariano Díaz González, hijo del fallecido cantante Diomedes Díaz y de Betsy Liliana González, la segunda exesposa del artista.

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Las capturas se realizaron durante la madrugada de este miércoles, cerca de las 4:30 a.m., mediante diligencias de allanamiento y registro, en el marco de una investigación que adelantan las autoridades sobre una supuesta estructura dedicada al cobro diario ilegal de préstamos.

De acuerdo con la información preliminar conocida hasta el momento, los investigadores buscan establecer si los capturados habrían participado en una organización que, presuntamente, utilizaba amenazas, intimidaciones y otras formas de presión para exigir el pago de las deudas contraídas por sus clientes.

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Tras el operativo, los seis capturados fueron trasladados a las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía Seccional Atlántico, en Barranquilla, donde permanecen mientras avanzan las diligencias judiciales correspondientes.

En las próximas horas deberán realizarse las audiencias preliminares de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento ante un juez de control de garantías, etapas en las que la Fiscalía expondrá los elementos de prueba que sustentan la investigación.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la Nación no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso ni ha informado los delitos específicos que serían imputados a los capturados. Sin embargo, el hijo del ‘Cacique de La Junta’, según conoció Blu Radio, será procesado por los delitos de secuestro y tortura, en los que habría incurrido en un episodio de 2025.

El caso ha generado amplia atención debido al parentesco del capturado con el reconocido cantante vallenato Diomedes Díaz, una de las figuras más importantes de la música colombiana.

No obstante, por ahora las investigaciones se encuentran en una etapa preliminar y serán las autoridades judiciales las encargadas de determinar si existen responsabilidades penales por parte de los capturados.

En ese sentido, Luis Mariano Díaz González conserva la presunción de inocencia y solo podrá ser considerado responsable si así lo determina una sentencia judicial en firme, una vez concluya el proceso que apenas comienza.

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