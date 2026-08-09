Después de convertirse en uno de los imitadores más reconocidos de ‘Yo me llamo’, Joan Burbano comenzó a experimentar una fama que nunca había imaginado cuando todavía vivía lejos de los grandes escenarios.

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En 2012, el cantante llegó al programa para interpretar a Julio Jaramillo y rápidamente empezó a sentir el impacto que podía generar su personaje entre el público. Los gritos, las presentaciones y el reconocimiento en las calles se volvieron parte de su nueva realidad.

Pero esa popularidad también lo llevó a vivir situaciones que terminaron siendo mucho más angustiosas.

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En una entrevista con ‘La red’, Burbano recordó varios episodios protagonizados por fanáticas que, según su relato, llegaron a sobrepasar límites. Uno de ellos ocurrió en Villavicencio y terminó causándole temor por su seguridad.

El cantante explicó que, como parte de su trabajo, muchas veces era contratado para presentarse en lugares que no conocía y ante personas de las que tampoco tenía referencias.

Fue en una de esas presentaciones donde vivió el episodio que, según contó, más lo preocupó.

Imitador de ‘Yo me llamo’ casi pierde su vida

Burbano recordó que se encontraba cantando en Villavicencio cuando identificó entre el público a una mujer que estaba acompañada por un hombre. Según su relato, ella comenzó a mirarlo insistentemente durante la presentación.

“Había un señor gordito con una mujer, pues operada, muy bonita la señora. La señora me miraba y me miraba y me miraba”, recordó.

Una vez terminó el espectáculo, el cantante decidió dirigirse al baño antes de continuar con sus actividades. Sin embargo, cuando estaba allí ocurrió algo que no esperaba: la mujer ingresó al baño detrás de él.

Burbano aseguró que la situación le causó miedo porque no sabía quién era el hombre que la acompañaba ni qué podía suceder si el episodio escalaba.

“De allá salí corriendo, pues el susto porque usted no sabe con qué gente se está metiendo”, contó.

El artista no sabía si se trataba simplemente de una fanática que había quedado impresionada con su presentación o si detrás de la situación podía existir algún riesgo mayor. Terminó la presentación y pidió que lo llevaran al aeropuerto

Después de ese episodio, Burbano decidió que no quería permanecer más tiempo en el lugar. El cantante contó que terminó su presentación y pidió ayuda para poder salir rápidamente.

“Vea, hermano, ayúdeme para poderme ir porque necesito irme para el aeropuerto ya”, recordó que dijo.

La situación, según su relato, había escalado porque la mujer continuaba intentando acercarse a él y quería besarlo.

Burbano hizo una precisión durante la entrevista: aseguró que él nunca le había dado señales de querer iniciar algo con ella.

“Yo no en ningún momento me le he insinuado nada”, afirmó.

El imitador recordó que finalmente consiguió abandonar el lugar y dirigirse al aeropuerto.

Aunque la situación estuvo relacionada inicialmente con el comportamiento de una fan, el temor de Burbano también estaba relacionado con el contexto en el que se produjo el episodio.

El artista recordó que no sabía para quién estaba cantando

La historia llevó a Burbano a explicar una de las particularidades que enfrentan los artistas cuando realizan presentaciones privadas o en lugares que no conocen.

“Uno como artista lo contratan donde usted no sabe”, afirmó.

El cantante incluso recordó que en algunas ocasiones terminó cantando para grupos al margen de la ley, una situación que, según explicó, hacía todavía más importante tener cuidado con las personas y los lugares en los que se presentaba.

El episodio fue uno de varios momentos incómodos que, según recordó, vivió después de alcanzar la fama con ‘Yo me llamo’.

En la misma entrevista, el artista también habló de otras experiencias con fanáticas que llegaron a sobrepasar sus límites personales. Recordó el caso de una mujer que habría ingresado a la fuerza a su habitación e intentado quitarle el pantalón.

El cantante explicó que después de terminar una presentación se dirigió a descansar. Poco después, alguien tocó la puerta de su habitación. Según su relato, una joven ingresó y comenzó a decirle que quería estar con él.

Burbano aseguró que le dejó claro que no quería que ocurriera nada entre ellos, pero la mujer habría entrado a la fuerza y comenzado a intentar quitarle el pantalón.

“Se metió a la fuerza y a quererme quitar el pantalón y que estemos”, recordó.

El artista explicó que intentó evitar cualquier situación que pudiera comprometerlo y aseguró que no había tocado a la mujer. La situación se complicó todavía más unos minutos después. “A los 10 minutos tumbaron la puerta”, contó.

Según Burbano, quien entró fue el novio de la joven, un hombre al que describió como grande y corpulento. El cantante inmediatamente intentó explicarle lo que había ocurrido. “Yo no la he tocado. Estoy con ropa. Ella es la que me anda acosando, hermano”, aseguró que le dijo.

Lo que ocurrió después fue todavía más caótico. De acuerdo con el relato de Burbano, la joven y su novio comenzaron a pelear entre ellos, mientras él intentaba dejar claro que no había tenido ningún tipo de contacto con ella.

Finalmente, el hombre le pidió que abandonara el lugar. Según recordó Burbano, incluso le hizo una advertencia relacionada con lo que podría haber ocurrido si lo hubiera encontrado desnudo con la mujer.

El cantante consiguió salir de la situación sin que el enfrentamiento terminara involucrándolo físicamente.

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