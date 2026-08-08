Laura Tobón está viviendo su segundo embarazo y, esta vez, tiene claro que no quiere repetir algunas de las decisiones que tomó durante la gestación de su primer hijo, Luca.

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La presentadora habló con ‘La red’, de Caracol Televisión, y recordó que durante aquel embarazo aumentó 30 kilos, en buena parte porque se dejó llevar por los antojos y no tuvo el mismo nivel de conciencia sobre su alimentación que tiene actualmente.

La experiencia hizo que ahora afronte su segundo embarazo de una manera diferente.

Laura aseguró que actualmente está mucho más pendiente de lo que come y de la manera en que se alimenta, no solo pensando en su propio bienestar, sino también en el desarrollo de su bebé.

“Sí estoy más consciente en lo que es alimentar y nutrir de la mejor manera a este bebé”, explicó.

La diferencia también se refleja en el aumento de peso que ha tenido hasta ahora. Según contó, durante esta gestación ha subido alrededor de 10 kilos.

Su objetivo, en esta ocasión, es mantener una alimentación más equilibrada y evitar repetir la experiencia del primer embarazo.

Qué está haciendo diferente Laura Tobón durante esta gestación

Laura explicó que actualmente presta mucha más atención a los alimentos que consume.

“Estoy comiendo mucha proteína, muchas verduras, muchas frutas, como lo que realmente es lo mejor para este bebé”, señaló durante la entrevista.

La presentadora también reconoció que el embarazo puede venir acompañado de antojos y ansiedad por comer, por lo que está buscando acompañamiento profesional para manejar esos momentos.

“Necesito tener un embarazo saludable porque yo el pasado siento que no fue muy saludable”, afirmó.

Ese cambio de perspectiva también está relacionado con lo que ocurrió después del nacimiento de Luca. Laura recordó que, tras convertirse en mamá por primera vez, contó con el acompañamiento de un equipo de profesionales que la ayudó a recuperar su peso de una manera que calificó como consciente y saludable.

“Nació Luca y yo, gracias a Dios, tuve un equipo maravilloso de profesionales que me ayudaron a bajar de peso”, relató.

Ahora, esa experiencia le sirve para afrontar la segunda gestación con una mirada diferente y prestar atención desde el comienzo a aspectos que antes no consideraba prioritarios.

La presentadora también destacó el acompañamiento de una profesional que, según contó, fue fundamental para ayudarla a quedar embarazada de Luca.

Laura explicó que antes de aquella gestación había tenido un desorden hormonal y ovarios poliquísticos, y aseguró que encontró apoyo a través de la nutrición, la alimentación y la medicina integral.

Por eso, en su embarazo actual también decidió contar con acompañamiento para regular los antojos y cuidar su alimentación.

Laura Tobón también contó quién terminó subiendo de peso con los antojos

La entrevista tuvo además un momento de humor cuando Laura habló de los famosos antojos del embarazo.

Aunque esta vez ella está mucho más pendiente de su alimentación, aseguró que su esposo, Álvaro Rodríguez, también ha terminado involucrado en esa dinámica.

“Oigan, y Álvaro, yo creo que se ha engordado, que no me vea acá en esta entrevista”, dijo entre risas.

La presentadora incluso bromeó con que, en esta ocasión, podría ser su esposo quien termine aumentando de peso mientras ella intenta mantener bajo control los antojos.

“Que sea él el que se engorda”, remató.

Más allá de la broma, Laura dejó claro que su segundo embarazo está siendo diferente al primero.

La presentadora pasó de reconocer que durante la gestación de Luca se dejó llevar por los dulces y los antojos, hasta el punto de subir 30 kilos, a asumir ahora una postura mucho más consciente frente a la alimentación.

Con el acompañamiento de profesionales y una mayor atención a lo que consume, busca que esta vez la historia sea diferente y no repetir lo que ella misma considera una experiencia poco saludable durante su primer embarazo.

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