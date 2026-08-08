Karina García está viviendo una nueva etapa de su vida luego de confirmar su embarazo con el cantante Kris R, una relación que, según contó la exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’, comenzó de una manera completamente inesperada.

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La influencer habló con ‘La red’, de Caracol Televisión, y contó detalles de cómo pasó de estar soltera a comenzar una relación y quedar embarazada en un periodo muy corto.

Según explicó, inicialmente coincidía con Kris R en diferentes lugares y posteriormente fue invitada a participar en el video de la canción ‘Ganas’, recordó Karina durante la entrevista.

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Acá, la entrevista:

La situación cambió después de una conversación entre ambos.

“Me dijo: ‘Bueno, qué chévere, me encantaría que estuvieras como en este video’. Terminamos durmiendo juntos, viviendo juntos. Yo no sé ni en qué momento […] como que todo fue superrápido”, relató entre risas.

Karina aseguró que tampoco esperaba que esa relación terminara convirtiéndose en una historia de pareja y, posteriormente, en un embarazo.

“Mi bebé es un milagro de Dios porque fue de una manera muy inesperada con una persona que tampoco me lo esperé”, explicó.

Sin embargo, aclaró que su sorpresa no tiene que ver con que tenga una mala percepción del cantante. “Es un hombre maravilloso y nosotros iniciando una relación, conociéndonos y como que todo fue súper rápido”, dijo.

Karina García contó que el embarazo le ha dado duro

Karina García también habló de cómo ha vivido el embarazo y reconoció que esta vez ha experimentado síntomas que no tuvo durante sus dos gestaciones anteriores.

La ‘influencer’ ya es mamá de Valentino e Isabela, pero aseguró que este embarazo ha sido diferente para ella.

“Me ha dado duro este embarazo. He tenido muchos síntomas, o sea, los síntomas que no tuve en los embarazos anteriores los estoy teniendo con este embarazo”, contó en ‘La red’.

Uno de los aspectos que más le genera expectativa es el tamaño del bebé. Según explicó, los médicos le han advertido que el bebé está grande y que, debido a su contextura física, deberán evaluar cuál es la mejor manera para que nazca.

“Está muy grande y pues yo soy pequeña de contextura”, señaló.

Karina contó que el médico le explicó que cuando llegue aproximadamente a las semanas 36 o 37 de gestación determinarán si será necesario practicarle una cesárea o si podrá tener un parto natural.

La influencer incluso habló de la posibilidad de tener lo que ella misma llamó un “macrobebé”, al explicar los pesos que, según le indicaron, se tienen en cuenta para determinar el tamaño de un recién nacido.

“Estoy súper preparada para tener mi macrobebé”, afirmó entre risas.

Karina García ya piensa diferente sobre casarse

Otro de los momentos llamativos de la entrevista ocurrió cuando Karina habló sobre el matrimonio. Aseguró que durante buena parte de su vida no tuvo entre sus planes casarse, en parte por la experiencia familiar que tuvo durante su infancia.

Karina explicó que creció sin la figura paterna y que no tuvo en casa el ejemplo de un matrimonio tradicional. “Yo crecí en una familia disfuncional, muy feliz, porque mi mamá siempre trató de darme lo mejor”, recordó.

Según contó, esa experiencia influyó en la manera en que veía el matrimonio y en que nunca sintiera la necesidad de reproducir ese modelo en su propia vida.

Sin embargo, aseguró que algo ha cambiado recientemente. “Últimamente me está entrando como… siento que ya quemé muchísimas etapas de mi vida. Entonces, sí, ya en este momento siento que sí”, confesó.

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