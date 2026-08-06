Por: El Espectador

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El primer Festival de Vallenato de Kennedy marcó un hito en la vida cultural de esta localidad al convocar artistas emergentes y un invitado nacional en una jornada donde la inspiración y el deseo de llegar al Festival de la Leyenda Vallenata unieron a niños, jóvenes y adultos. El evento, que tuvo lugar el pasado 2 de agosto en el parque de Techo, fue organizado por la Alcaldía Local de Kennedy y contó con una duración de ocho horas en las que se presentaron siete artistas locales, divididos en tres categorías. Como invitado especial participó Penchy Castro, reconocido cantante nacional, quien junto a los asistentes vivió una jornada donde la pasión por el vallenato fue el eje central.

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Desde las primeras presentaciones, la emoción estuvo presente en el público. La categoría A reunió a niños como Esteban Quintero, de 9 años, y Juan Felipe, de 10, quienes a pesar de su corta edad mostraron dominio del acordeón y desempeño en tarima. Juan Felipe, quien lleva únicamente un año tocando el instrumento, ya ha compartido escenario con el hijo y el sobrino de Diomedes Díaz, y sueña con convertirse en Rey Vallenato, objetivo compartido por varios de los concursantes. Su presentación destacó por el carisma y confianza que transmitió al público. Esteban Quintero, por su parte, emocionó a los asistentes con un mensaje de apoyo a Jerónimo Álvarez, ganador del Rey Vallenato Infantil, demostrando también valores de compañerismo.

Cada artista fue seleccionado a través de una convocatoria pública y audiciones evaluadas por jurados, según informó Juan Pablo López, referente de Cultura del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy. En el caso de los menores, la participación requirió autorización de sus padres. El objetivo, agregó López, fue ofrecer un espacio abierto a toda la comunidad y promover tanto el talento local como los emprendimientos gastronómicos y culturales de la zona. Esta primera edición, según el organizador, servirá como base para futuras versiones que buscan consolidar a Bogotá como un nuevo referente nacional del vallenato, adaptando la esencia del festival tradicional de Valledupar a la capital.

El cierre estuvo a cargo de Penchy Castro, artista nacional seleccionado tras la postulación y elección por parte de la comunidad y la Alcaldía Local. Castro resaltó en entrevista que la participación de tantos jóvenes demuestra que el vallenato tiene cabida en Bogotá y proyecta un gran futuro fuera de la Costa Caribe. José Fernando Torres Porras, director de noticias de Todelar y presentador del evento, subrayó durante la jornada la apertura de Bogotá a diversas expresiones culturales y la importancia de la disciplina para quienes sueñan con una carrera musical.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo participaron los niños en el Festival de Vallenato de Kennedy?

Los niños participaron en la categoría A del festival, donde destacaron artistas como Esteban Quintero y Juan Felipe. De acuerdo con la organización, los menores se inscribieron mediante convocatoria y pasaron por un proceso de audición evaluado por jurados. La participación de cada niño requirió autorización de sus padres y permitió demostrar su talento y pasión por el vallenato ante el público.

¿Cuál fue el objetivo principal del Festival de Vallenato de Kennedy?

Según Juan Pablo López, referente de Cultura de la localidad, el objetivo principal fue abrir un espacio cultural incluyente para impulsar a los artistas locales y fortalecer los emprendimientos de Kennedy. Esta primera edición aspira a consolidar a Bogotá como un referente nacional de la música vallenata, sirviendo de plataforma para nuevos talentos y promoviendo la integración cultural en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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