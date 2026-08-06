Por: Portal Bogotá

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El sistema de transporte de Bogotá nuevamente ha presentado ajustes en sus rutas, en esta ocasión con la modificación de la ruta TransMiZonal C137 Suba Fontanar - G137 Metrovivienda, en los sectores de Suba Corpas y Las Mercedes, ubicados en el noroccidente de la ciudad. Según información oficial de Transmilenio, estos cambios buscan optimizar el recorrido y la conexión entre diferentes zonas de Bogotá, manteniendo la función principal del servicio: unir el norte y el sur mediante corredores estratégicos.

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El trazado de la C137 Suba Fontanar permite a los usuarios desplazarse por puntos neurálgicos de la ciudad. Entre los lugares que atraviesa se destacan el Hospital de Kennedy, la avenida 1° de Mayo, el Parque Simón Bolívar, la carrera 68, Las Ferias, la calle 72, el Portal Suba y la avenida Ciudad de Cali, terminando su recorrido en Suba Fontanar. Por su parte, la G137 Metrovivienda inicia su trayectoria desde la zona de Suba, pasando por La Serena, la avenida Ciudad de Cali, Las Ferias, la calle 72, el Parque Simón Bolívar, la carrera 68 y el Portal Américas, hasta llegar a Metrovivienda.

La modificación más significativa en esta ocasión corresponde a la suspensión de un tramo dentro de las zonas de Suba Corpas y Las Mercedes, específicamente desde el nuevo trazado que abarca la calle 145, la diagonal 146, la carrera 128 y la carrera 145. Así lo informó TransMilenio a través de sus canales oficiales, recomendando a los usuarios mantenerse informados mediante piezas gráficas y recursos en línea para consultar estos cambios en detalle.

Como parte de las recomendaciones para viajar sin contratiempos, TransMilenio sugiere a los usuarios recargar previamente su Tarjeta TuLlave, el medio electrónico utilizado para acceder al sistema, y hacer uso de la aplicación móvil TransMiApp, que permite consultar rutas actualizadas y planificar el recorrido en tiempo real.

En una ciudad en constante movimiento como Bogotá, estas variaciones de recorrido representan esfuerzos por mejorar la conectividad y la movilidad, sobre todo en sectores de alta demanda. Planificar con anticipación y mantenerse informado a través de canales oficiales se mantiene como la mejor opción para los usuarios de transporte público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los cambios principales en la ruta TransMiZonal C137 Suba Fontanar - G137 Metrovivienda?

Los cambios principales en la ruta TransMiZonal C137 Suba Fontanar - G137 Metrovivienda incluyen la suspensión de un tramo en Suba Corpas y Las Mercedes, y la implementación de un nuevo recorrido por la calle 145, diagonal 146, carrera 128 y carrera 145, de acuerdo con información oficial de TransMilenio.

¿Cómo puedo consultar los recorridos actualizados de TransMilenio en Bogotá?

Usted puede consultar los recorridos actualizados de TransMilenio utilizando recursos oficiales como la aplicación móvil TransMiApp, que ofrece información en tiempo real sobre rutas y servicios, o revisando las piezas gráficas y comunicados disponibles en el sitio web de TransMilenio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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