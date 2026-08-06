Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Bogotá celebra cada 6 de agosto un aniversario que remite a su fundación y a la figura del conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada, fecha en la que oficialmente se reconoce el origen de la capital colombiana y su consolidación como una de las ciudades más importantes del país. Sin embargo, reducir la historia de Bogotá a esa fecha y a un solo personaje es desconocer la riqueza de su pasado, marcado por transformaciones y una continuidad sorprendente en algunos elementos esenciales de su organización y simbolismo. Estos aspectos, que se conservan hasta nuestros días, van desde monumentos emblemáticos, como la Plaza de Bolívar, hasta símbolos menos visibles de la vida diaria que han sobrevivido a lo largo de los siglos.

Sigue a PULZO en Discover

La narrativa tradicional alrededor del cumpleaños de Bogotá se sostiene principalmente en el relato de la fundación española y en los hechos del 6 de agosto de 1538. Pero existe un trasfondo más complejo, que invita a cuestionar incluso la fecha que se conmemora. De acuerdo con Alfredo Barón, historiador del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), el proceso fundacional bajo la Corona española implicaba más que el simple asentamiento de unas casas o la celebración de una misa; era necesario cumplir una serie de requisitos legales y administrativos, como la formación de un cabildo, la distribución de solares entre los colonos, la definición de la plaza central y la designación de autoridades para el nuevo asentamiento.

Este punto es relevante porque, de acuerdo con varios investigadores citados por Barón, dichos requisitos solo se concretaron el 27 de abril de 1539. Por lo tanto, desde la historiografía persiste el debate sobre cuál es la fecha exacta de fundación. Sin embargo, el poder de la tradición ha sido decisivo: el 6 de agosto fue inscrito en el imaginario colectivo como el nacimiento de la ciudad, adquiriendo con el tiempo un valor simbólico que trasciende el rigor histórico y une a las generaciones de bogotanos en torno a una celebración común.

La historia de Bogotá no se agota en los eventos del siglo XVI. Aunque la ciudad ha experimentado cambios profundos en su arquitectura, organización social y gobierno, aún alberga estructuras y símbolos que la conectan con sus orígenes. Exemplos como la Plaza de Bolívar y el escudo de la ciudad son testimonio de esa conexión persistente, mientras otras huellas históricas permanecen discretas, ocultas en medio del dinamismo y la cotidianidad de la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la fecha de fundación de Bogotá genera debate entre historiadores?

El debate sobre la fecha de fundación de Bogotá surge porque, según señala Alfredo Barón, del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), la constitución legal y administrativa exigida por la Corona española solo se cumplió el 27 de abril de 1539, mientras que la tradición fijó el 6 de agosto de 1538 como la fecha simbólica. Esta discusión muestra la diferencia entre los hechos históricos documentados y el peso de las costumbres colectivas.

¿Qué elementos del siglo XVI todavía permanecen en la Bogotá actual?

De acuerdo con la información mencionada, Bogotá aún conserva varios símbolos y estructuras originados en el siglo XVI, como la Plaza de Bolívar y el escudo de la ciudad. Además, algunos aspectos de la organización y decisiones iniciales siguen teniendo presencia, aunque en ocasiones estén ocultos en la vida diaria de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z