Por: El Espectador

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Los taxis de Bogotá están sumando una alternativa tecnológica para sus usuarios: a partir del 5 de agosto, la Secretaría de Movilidad de la ciudad implementó códigos QR (abreviación de “Quick Response”, o ‘respuesta rápida’) en los vehículos, comenzando en puntos estratégicos como el aeropuerto El Dorado, la Terminal de Transporte El Salitre y zonas con alta demanda. Esta medida, anunciada durante la celebración del Día del Taxista, busca fortalecer la seguridad y la confianza en el servicio de taxis, una de las opciones de transporte más tradicionales en la capital colombiana. La estrategia fue comunicada directamente por la Secretaría de Movilidad de Bogotá y respaldada públicamente por María Fernanda Ortiz, secretaria de esa entidad.

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De acuerdo con el anuncio oficial, el código QR instalado en los vehículos permite que los pasajeros, mediante el escaneo con un teléfono móvil, puedan consultar información clave tanto del vehículo como del conductor. Así, se garantiza que el servicio sea legal y autorizado, y se ofrece un canal directo para que los usuarios califiquen la atención o reporten cualquier inconveniente experimentado durante el recorrido. Esta herramienta es parte de la plataforma “Mi Movilidad a un Clic”, un proyecto del Distrito que pretende facilitar el acceso a datos sobre diferentes servicios de movilidad y promover una mayor transparencia en la prestación del servicio.

El objetivo principal es que cualquier ciudadano pueda, antes de subirse a un taxi, verificar en tiempo real la legalidad del conductor y el vehículo que presta el servicio. Esto brinda mayor tranquilidad en un sector a veces criticado por la presencia de vehículos no autorizados y experiencias negativas por parte de los pasajeros. Tal como fue resaltado por la Secretaría de Movilidad a través de sus redes sociales, esta solución tecnológica busca mejorar la experiencia del usuario y fortalecer la percepción de seguridad dentro del gremio de taxistas de Bogotá.

La apuesta fue reconocida por María Fernanda Ortiz, quien resaltó el papel de los taxistas como actores fundamentales en la movilidad de la ciudad y enfatizó en la necesidad de prestar un servicio “más confiable, seguro y cercano”. Así, la digitalización y la transparencia surgen como aliadas para avanzar en la percepción positiva y la satisfacción de los ciudadanos que utilizan el transporte público en Bogotá.

¿Cómo funcionará el código QR en los taxis de Bogotá?

El código QR es una herramienta digital que, al ser escaneada por el usuario antes o durante el viaje, permite consultar la información oficial del taxi y su conductor. Así, cada pasajero tendrá a la mano datos que confirman si el vehículo está autorizado, y podrá además calificar la experiencia o reportar novedades, todo a través de la plataforma “Mi Movilidad a un Clic” de la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

¿Qué beneficios ofrece la implementación de códigos QR para usuarios y taxistas en Bogotá?

La instalación de estos códigos refuerza la seguridad y la transparencia del servicio, brinda tranquilidad a los usuarios y mejora la confianza entre conductores y pasajeros. Además, facilita que los ciudadanos puedan reportar incidentes y calificar el servicio, promoviendo así una mejora continua en la atención y la legalidad del transporte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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