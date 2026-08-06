Por: Noticiero 90 minutos

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Cali vive un ambiente de entusiasmo y alta expectativa ante la inminente posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, programada para el 7 de agosto a partir de las 3 de la tarde. De acuerdo con 90 Minutos, la capital del Valle del Cauca ha dedicado toda una semana a ultimar los detalles para este evento considerado histórico, ya que será la primera vez que la posesión presidencial de Colombia se lleve a cabo fuera de Bogotá. Este hecho, de gran relevancia para la economía y el empleo en Cali, ha movilizado a sectores clave como el hotelero, el gastronómico, el comercio y el turismo, que esperan beneficiarse notablemente.

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En materia de seguridad, de acuerdo con el mismo medio, el despliegue es inédito: más de 11.000 uniformados han sido distribuidos por la ciudad para evitar incidentes y garantizar que la jornada transcurra en completa calma. Las autoridades han ofrecido una recompensa de hasta 500 millones de pesos a quienes aporten información preventiva sobre potenciales amenazas, especialmente ante alertas por posibles ataques terroristas. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el alcalde Alejandro Eder, han liderado los consejos de seguridad, estableciendo puestos de mando y controles en accesos estratégicos y ríos aledaños. El Puesto de Mando Unificado (PMU), instalado físicamente desde la víspera del evento, funciona de manera articulada para Cali y todo el Valle del Cauca hasta el final de la visita presidencial.

El Arena USC, sede del acto protocolario, está preparado para recibir a más de 2.600 invitados, con zonas pensadas para albergar más de 700 vehículos y aterrizajes de helicópteros. Asistirán 21 delegaciones diplomáticas, 10 jefes de Estado, ocho cancilleres y dos vicepresidentes, incluyendo invitados destacados como el rey Felipe VI de España, Javier Milei, presidente de Argentina, y Daniel Noboa, presidente de Ecuador.

En el aspecto económico, según Cotelco Valle, la ciudad recibirá una derrama cercana a los 9.000 millones de pesos y la ocupación hotelera alcanza el 100%. Se esperan más de 5.000 visitantes, de los cuales el 85 % prolongará su estadía hasta el fin de semana, generando alrededor de 5.000 empleos temporales indirectos. Autoridades y líderes locales destacan la oportunidad de mostrar a Cali como sede de eventos de escala nacional e internacional y resaltan el inicio inminente del festival Petronio Álvarez, uno de los más importantes del Pacífico latinoamericano.

“Quiero hacer un llamado a los caleños a que nos sintamos orgullosos de este momento”, expresó el alcalde Alejandro Eder, quien enfatizó en la importancia de las medidas tomadas tanto en seguridad como en la activación de la ciudad, permitiendo así el desarrollo de un acto sin precedentes en la historia nacional.

¿Cuáles son las medidas de seguridad implementadas en Cali para la posesión presidencial?

Según 90 Minutos y declaraciones oficiales, el operativo de seguridad incluye la presencia de más de 11.000 uniformados, recompensas por información preventiva y el establecimiento de puestos de mando y controles en puntos estratégicos. Las autoridades han coordinado áreas de vigilancia tanto en accesos terrestres como en el río Cauca para prevenir actos vandálicos o ataques, contando con la articulación del Puesto de Mando Unificado durante toda la jornada.

¿Qué impacto económico y turístico tendrá la posesión presidencial en Cali?

De acuerdo con Cotelco Valle y la secretaría de turismo de Cali, se prevé una derrama económica de cerca de 9.000 millones de pesos y la generación de más de 5.000 empleos temporales. La ocupación hotelera está al máximo y la ciudad espera más de 5.000 visitantes, lo que representa un impulso clave para los sectores de comercio, hotelería, gastronomía, transporte y turismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.