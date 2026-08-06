Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El traspaso de poder entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella traerá consigo una jornada cargada de eventos y manifestaciones organizadas principalmente por la oposición. De acuerdo con la información de El Espectador, Iván Cepeda, quien momentáneamente lidera la oposición desde el Senado bajo el estatuto de oposición, estará al frente de un evento clave en Barranquilla. Aunque inicialmente la concentración estaba prevista para la tarde, finalmente se realizará en la mañana a las 8:30 a.m. en la Carrera Cuarta con calle Murillo, costado oriental. Para la tarde, la agenda se complementará con un concierto titulado “Barranquilla: Capital de la Patria Milagro”, patrocinado por la alcaldía local y varias empresas privadas, que se llevará a cabo en el malecón del río.

Sigue a PULZO en Discover

Mientras tanto, en Cali, la ciudad elegida para la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella, también está programada una reunión significativa. Esta será liderada por Aida Quilcué, excandidata vicepresidencial, en el monumento de Puerto Resistencia, acompañada por un grupo de congresistas afines. Las declaraciones recogidas por El Espectador muestran el ambiente de tensión y alerta de sectores afines al Pacto Histórico ante la nueva administración. El senador Wilson Arias sostuvo que la convocatoria apunta a defender “la democracia, la soberanía y las instituciones que se estarían viendo lesionadas con la llegada de Abelardo de la Espriella”, subrayando el carácter pacífico y civilista de estas concentraciones.

En Bogotá, la relevancia política se traslada a la Plaza Núñez, ubicada en el Congreso de la República. Iván Cepeda fue enfático en aclarar que no se planifican marchas ni movilizaciones tradicionales en esa oportunidad: “No van a ser movilizaciones y subrayo, serán de carácter pacífico. Nosotros hemos dicho que serán acciones de desobediencia civil, de expresión de nuestra oposición, pero por encima de todo tienen ese carácter de ser acciones no violentas”.

Cabe resaltar que uno de los puntos centrales de la oposición se relaciona con la nacionalidad de Abelardo de la Espriella, quien además de tener ciudadanía colombiana, posee ciudadanía estadounidense. Según lo expresado por Iván Cepeda, dicha condición representa un impedimento constitucional solo subsanable con la renuncia a esa ciudadanía extranjera para ser reconocido como jefe de Estado legítimo, ya que dicho cargo exige lealtad exclusiva e inequívoca con la nación colombiana y su soberanía.

¿Por qué la oposición rechaza la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente?

De acuerdo con El Espectador, la principal razón expuesta por la oposición es que Abelardo de la Espriella posee ciudadanía estadounidense, lo cual consideran un impedimento constitucional para ejercer la jefatura del Estado en Colombia. Iván Cepeda y otros líderes opositores insisten en que el presidente debe demostrar lealtad exclusiva con el país, y solo la renuncia a la nacionalidad extranjera permitiría una posesión legítima.

¿Cómo se llevarán a cabo las manifestaciones opositoras durante la posesión de de la Espriella?

Las acciones convocadas por la oposición el día de la posesión de Abelardo de la Espriella serán concentraciones pacíficas y expresiones de desobediencia civil, según lo explicó Iván Cepeda a El Espectador. No habrá marchas tradicionales ni movilizaciones masivas; los eventos serán actos simbólicos de carácter no violento y tendrán lugar en ciudades como Barranquilla, Cali y Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.