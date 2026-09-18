Abelardo de la Espriella reaccionó a la absolución del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega en un juicio civil adelantado en un tribunal federal de Miami, Estados Unidos, por hechos relacionados con la muerte del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985.

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El mandatario calificó la decisión como un acto de justicia y expresó su respaldo al exmilitar con el mensaje: “Se hizo justicia con un héroe de la Patria”. La publicación fue acompañada por la frase “¡Que viva Cristo Rey!”.

Plazas Vega, quien fue señalado por la muerte de Urán, aseguró tras conocer el fallo que el jurado deliberó durante tres horas y decidió de manera unánime declararlo inocente de los siete cargos que enfrentaba.

En entrevista con Caracol Radio, el coronel retirado sostuvo que la actuación del Ejército durante la retoma permitió liberar a 263 personas que permanecían dentro del Palacio de Justicia.

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También cuestionó las acusaciones en su contra por la muerte de Urán y afirmó que en Colombia existe una sentencia que atribuyó ese asesinato al M-19.

Plazas Vega insistió en que el fallo estadounidense debe contribuir a aclarar la controversia sobre la actuación militar durante la retoma y rechazó los señalamientos que, según él, han responsabilizado al Ejército y particularmente a su persona por estos hechos.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.