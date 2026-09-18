Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El triple homicidio que recientemente sacudió al barrio Balcanes ha encendido todas las alarmas de seguridad en el municipio de El Espinal. La gravedad de este hecho llevó a Wilson Gutiérrez Montaña, alcalde de la localidad, a enviar una solicitud formal al Gobierno Nacional en la que pide una intervención urgente y coordinada para reforzar la protección ciudadana. De acuerdo con las declaraciones del mandatario, la intervención debe centrarse en fortalecer el número de policías y militares en las calles, intensificar las labores de inteligencia e investigación criminal y adoptar controles territoriales adicionales. Gutiérrez reafirmó que para El Espinal es prioritario un fortalecimiento del denominado pie de fuerza y la aplicación de medidas de seguridad especiales.

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Según el propio Gutiérrez, esta petición se remitió directamente al presidente Abelardo de la Espriella, al ministro de Defensa y a los altos mandos de la Policía y las Fuerzas Militares. Una parte central de sus argumentos gira en torno al insuficiente número de uniformados disponibles para cubrir las demandas del municipio. Actualmente, El Espinal cuenta con nueve zonas de atención en el área urbana y tres adicionales en el corregimiento de Chicoral. En cada zona urbana trabajan dos policías por turno, sumando alrededor de 18 uniformados que deben atender las cuatro comunas, más de 80 barrios y las necesidades del sector rural. "Para mí, como alcalde, es una cifra que realmente es insuficiente", resaltó Gutiérrez, quien propuso aumentar tanto las zonas de atención como el número de policías presentes, especialmente en barrios, veredas y Chicoral.

El alcalde también hizo énfasis en la importancia de que el Ejército fortalezca su presencia mediante patrullajes motorizados, lo cual considera determinante para el control y la prevención en sectores tanto urbanos como rurales. Además, Gutiérrez trajo a colación el caso del patrullero Jason Joseph Ahumada García, cuyo asesinato sigue en investigación. El mandatario reiteró que la impunidad no puede prevalecer y solicitó expresamente que este crimen sea esclarecido.

De igual manera, Gutiérrez propuso instalar una mesa de seguridad de alto nivel en El Espinal, con la participación de autoridades nacionales, regionales y locales. Su objetivo: acordar un plan con responsables, fechas e indicadores claros para el seguimiento de las acciones. Además del refuerzo de personal, el alcalde anunció esfuerzos para gestionar la adquisición de cuatro motocicletas adicionales para la Policía, buscando así ampliar la cobertura y mejorar la capacidad de respuesta en los diferentes sectores del municipio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el alcalde de El Espinal pidió apoyo al Gobierno Nacional tras el triple homicidio?

Wilson Gutiérrez Montaña, alcalde de El Espinal, solicitó la intervención del Gobierno Nacional debido al triple homicidio ocurrido en el barrio Balcanes y a la insuficiencia del número actual de policías y militares en el municipio. Según el alcalde, el refuerzo es necesario para garantizar el control territorial y recuperar la tranquilidad de los habitantes.

¿Cuántos policías hay actualmente en El Espinal y qué medidas adicionales propuso el alcalde?

De acuerdo con el alcalde, El Espinal cuenta con aproximadamente 18 policías por turno para cubrir nueve zonas urbanas y tres en Chicoral, lo que considera insuficiente para atender cuatro comunas, más de 80 barrios y la zona rural. Entre las medidas adicionales propuestas están el aumento de zonas de atención, la llegada de más policías y militares, patrullajes motorizados y la adquisición de motocicletas para la Policía local.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.