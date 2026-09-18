Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Los afiliados de Sanitas EPS que viven en el Tolima deberán estar atentos a un cambio importante en el acceso a sus medicamentos. Desde el 1 de octubre de 2026, la empresa Cruz Verde dejará de prestar el servicio de entrega de medicamentos, función que ahora asumirá Disfarma en varios municipios del departamento, de acuerdo con la información publicada. Este ajuste responde a la decisión de Cruz Verde, que desde abril notificó que no extendería el contrato que tenía con Sanitas para la dispensación de fármacos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), lo que significa que dicho convenio concluirá el 30 de septiembre.

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En la ciudad de Ibagué, Disfarma dispondrá un nuevo punto de entrega de medicamentos en el Paseo Comercial Arkacentro, ubicado en la carrera Quinta #64A-15. En este lugar, los usuarios podrán reclamar tanto los medicamentos del PBS, que contempla aquellos que están cubiertos por la seguridad social en salud, como los medicamentos No PBS, que corresponden a tratamientos no incluidos en el plan obligatorio. El horario informado para el servicio será de lunes a viernes entre las 7:30 de la mañana y las 5:00 de la tarde, y los sábados desde las 8:00 de la mañana hasta el mediodía. Esta modificación en el operador también impactará a los residentes de Ataco, Chaparral, Espinal, Honda, Melgar, Natagaima y Ortega, quienes deberán trasladarse a los puntos asignados por Disfarma.

El anuncio del cambio no tomó por sorpresa a los usuarios, pues según se indicó, Cruz Verde informó desde abril acerca de su retiro del convenio, permitiendo tanto a la EPS como a los pacientes organizar la transición y buscar nuevos proveedores que continuaran con la dispensación de los medicamentos. Sin embargo, el paso a Disfarma genera preguntas entre los afiliados, especialmente en aquellos con planes distintos al PBS, como los planes complementarios, Premium o de medicina prepagada, quienes aún no conocen si mantendrán las mismas condiciones y canales para acceder a sus medicamentos.

Por ahora, Sanitas EPS aclara que la transición se hará efectiva desde el 1 de octubre, fecha en la que Disfarma asumirá la responsabilidad. Hasta el 30 de septiembre, Cruz Verde seguirá ofreciendo el servicio según los términos actuales.

¿Dónde podrán los usuarios de Sanitas EPS reclamar medicamentos en Tolima a partir de octubre de 2026?

Desde el 1 de octubre de 2026, los usuarios de Sanitas EPS en Tolima deberán acudir a los puntos de Disfarma, entre ellos el ubicado en el Paseo Comercial Arkacentro de Ibagué. Este cambio también aplica para municipios como Ataco, Chaparral, Espinal, Honda, Melgar, Natagaima y Ortega.

¿Qué significa PBS en el contexto de la entrega de medicamentos de Sanitas EPS?

PBS corresponde al Plan de Beneficios en Salud, que engloba los medicamentos y servicios cubiertos por el sistema de salud. Sanitas EPS entrega tanto medicamentos incluidos en este plan como aquellos clasificados como No PBS, dependiendo de la condición médica del usuario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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