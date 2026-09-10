Por: VALORA ANALITIK

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El gobierno De la Espriella ha dado a conocer que, a corto plazo, aplicará mecanismos y políticas públicas enfocados en mejorar y transformar radicalmente la entrega de medicamentos en Colombia.

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Lo anterior busca que el sistema de salud deje de represar los procesos que, según los propios usuarios, mantienen en vilo la entrega de fármacos de vital importancia para el tratamiento de enfermedades de alto riesgo.

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El gobierno De la Espriella ha mencionado que el objetivo es implementar, durante los primeros meses, una estrategia para atender el represamiento de tratamientos y, asimismo, destrabar la entrega de fármacos, priorizando a los pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo.

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Para ello, la idea es destinar recursos financieros al saneamiento de las deudas con dispensarios y gestores farmacéuticos, con miras a garantizar el flujo de caja necesario para un suministro continuo.

Detalles de las medidas del gobierno De la Espriella para la entrega de medicamentos en Colombia

Además, la entrega de medicamentos en Colombia bajo el gobierno De la Espriella buscará ser más efectiva mediante la eliminación de barreras administrativas “innecesarias”, como las autorizaciones repetidas o la renovación frecuente de fórmulas médicas para tratamientos permanentes.

Finalmente, según dijo en su momento el mandatario colombiano, el Ministerio de Salud buscará crear una Central Unificada de Quejas que permita agilizar los reclamos por retrasos o desabastecimiento de medicamentos.

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A esto se sumará un control de precios de los medicamentos, acompañado de una “retoma de la política de Presupuestos Máximos y del fortalecimiento del Invima para agilizar los procesos de registro y la expedición de licencias sanitarias”.

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