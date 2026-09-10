Por: Noticiero 90 minutos

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A las 7:34 de la mañana del 10 de agosto, Cali vivió un evento sísmico que cambió abruptamente la cotidianidad de miles de personas. En solo segundos, la tierra tembló con tal fuerza que edificios sufrieron daños severos, se abrieron grietas, ventanas estallaron y miles de personas salieron apresuradamente a las calles en medio del desconcierto y el temor. Aunque ha pasado un mes desde el terremoto, los rastros de la catástrofe persisten tanto en estructuras como en la vida diaria de quienes no han logrado retomar su hogar ni su rutina habitual.

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Según información de la Alcaldía de Cali, recogida por 90 Minutos, el saldo más doloroso es el de 154 personas fallecidas cuyos restos fueron entregados ya a sus familias. Existen todavía 14 reportes de personas desaparecidas y 24 personas que recibieron atención médica en salud pública. El impacto material también es abrumador: 52.809 familias han sido evaluadas para determinar sus afectaciones, de las cuales 45.139 fueron clasificadas como damnificadas. Hasta el 9 de septiembre, la Alcaldía reportó la entrega de 575,5 toneladas de ayudas humanitarias con el fin de aliviar en parte la emergencia.

La infraestructura urbana también fue gravemente perjudicada. Un total de 1.849 edificaciones fueron sometidas a diagnósticos: solo 441 fueron consideradas habitables, mientras que 769 no lo son y 475 tienen uso restringido. Además, hay 24 construcciones con colapso total y 506 con colapso parcial. A estas cifras se suma el drama de 231 animales rescatados, 46 fallecidos, 423 extraviados y 110 adoptados por otras familias.

Detrás de estos números están las historias de resistencia, miedo y solidaridad. Médicos como Claudia Komaromy permanecieron al lado de pacientes vulnerables aun poniendo en riesgo su propia seguridad. Familiares y rescatistas lucharon incansablemente durante horas por salvar vidas, como en el caso de Diana Troncoso, rescatada con vida tras quedar atrapada bajo los escombros. Historias como la de Sebastián Gómez y Camilo Oyola relatan el miedo, el dolor físico y la transformación personal tras vivir bajo los escombros. Otros, como Carlos Aponte y José Fernando Patiño, sufrieron irreparables pérdidas familiares, pero hallaron consuelo en la solidaridad y en la ayuda colectiva de la comunidad caleña. Inclusive, los animales han sido parte fundamental del relato, y su rescate significa un símbolo de esperanza en medio de tanto dolor.

Las primeras semanas después del terremoto transcurrieron entre la espera, el trabajo de los rescatistas y el renacer de la solidaridad ciudadana. Hoy, un mes después, Cali sigue sanándose y aprendiendo a enfrentar la vida tras aquellos 90 segundos que marcaron un antes y un después en su memoria colectiva.

¿Cuántas personas y familias resultaron afectadas por el terremoto de Cali?

El terremoto en Cali dejó un saldo de 154 personas fallecidas y 14 desaparecidas, según la Alcaldía de Cali. En materia de vivienda y estructura social, se evaluaron 52.809 familias, con 45.139 reportadas oficialmente como damnificadas. Además, se identificó que 769 edificaciones quedaron inhabitables y otras presentaron daños parciales o totales, lo que mantiene a miles de personas aún fuera de sus hogares.

¿Cómo respondieron la ciudad y los equipos de emergencia tras el terremoto en Cali?

De acuerdo con la información recopilada por 90 Minutos, la reacción fue rápida y la ciudad mostró una gran capacidad de solidaridad. Se desplegaron rescatistas, personal médico y voluntarios, quienes estuvieron en labores de búsqueda y salvamento durante los días más críticos. La Alcaldía y entidades de socorro colaboraron en la entrega de ayudas humanitarias y en el rescate de personas y animales, lo que permitió salvar vidas y brindar apoyo emocional y material a los afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.