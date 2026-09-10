El país rindió este jueves un sentido homenaje a las víctimas del terremoto que golpeó a Colombia el pasado 10 de agosto, al cumplirse un mes de la tragedia.

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A las 7:34 de la mañana, las iglesias del país hicieron sonar sus campanas durante 90 segundos como símbolo de memoria y solidaridad con las personas que perdieron la vida.

El acto conmemorativo en Cali tuvo como escenario el barrio Capri y contó con la participación de familiares, allegados y ciudadanos que se unieron al homenaje.

La hora elegida correspondió al momento en que ocurrió el terremoto, convirtiendo el repique de las campanas en un espacio para recordar a quienes murieron y acompañar a sus familias.

La jornada se desarrolló mientras Cali y otras zonas afectadas del país avanzan en la atención de las consecuencias de la emergencia.

Un mes después del terremoto, Colombia enfrenta todavía importantes desafíos relacionados con la reconstrucción, la recuperación de viviendas y la atención de las comunidades damnificadas.

El homenaje buscó mantener viva la memoria de las víctimas y recordar el impacto humano que dejó la tragedia.

En Cali, el sonido de las campanas marcó un minuto y medio de silencio simbólico para acompañar el duelo de las familias y de toda la ciudad.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.