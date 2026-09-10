Por: Noticiero 90 minutos

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La tragedia que golpeó al municipio de Roldanillo en el Valle del Cauca dejó una profunda huella en su gente y su historia. Calles que antes desbordaban de vida y color se transformaron en escombros, donde miles de familias ven ahora, con dolor, la ruina de casonas que durante generaciones fueron su hogar. Así lo reflejan los testimonios de propietarios como Genoveva del Mar Peña, quien destacó que su casa fue el sustento de varias generaciones y que la pérdida duele no solamente por el daño material, sino también por el peso de los recuerdos y la memoria que cada pared contenía.

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Según la información recopilada por Noticiero 90 Minutos, el municipio enfrenta la destrucción de al menos 3.000 viviendas y la afectación directa de unas 12.000 personas. Roldanillo, conocido por ser un referente artístico del Valle y por atractivos como el Museo Rayo y las casas coloniales, vio cómo su emblemática Calle del Poeta y muchos de los negocios tradicionales quedaron en ruinas. Comerciantes y emprendedores, como Juan Carlos Valencia, insisten en la necesidad de mantener la esperanza y la resiliencia para reconstruir sus espacios y proyectos de vida, apoyados en mensajes de solidaridad que han circulado por redes sociales y han sido fundamentales para mantener el ánimo en medio de la adversidad.

Roldanillo fue elegido como piloto para el plan de reconstrucción integral del Valle del Cauca, una articulación entre la Gobernación del Valle, la Alcaldía local y el Gobierno Nacional. De acuerdo con las declaraciones de Jaime Ríos Álvarez, alcalde del municipio, el plan no solo apunta a recuperar infraestructuras y viviendas, sino que también permitirá la reactivación económica y turística, indispensable en una región tan identificada con el arte y la cultura.

Dilian Francisca Toro, Gobernadora del Valle del Cauca, manifestó que la meta es que Roldanillo sirva como ejemplo de una reconstrucción ágil, segura y centrada en la comunidad, donde se recupere no solo lo material, sino también el tejido social. Así, la esperanza se convierte en motor principal para que este “pueblito mágico” vuelva a renacer, con estructuras reforzadas sin perder su esencia colonial y con el deseo de que el turismo, motor vital de su economía, regrese pronto a sus calles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los daños principales que dejó el terremoto en Roldanillo?

El municipio de Roldanillo reportó la destrucción o daño severo en aproximadamente 3.000 viviendas, lo que afecta directamente a unas 12.000 personas. Además de las pérdidas materiales, la economía y el turismo local también resultaron gravemente impactados, ya que sectores emblemáticos como la Calle del Poeta y negocios tradicionales sufrieron daños. Las históricas casas coloniales, que eran símbolo del municipio, deben ser ahora demolidas o intervenidas, dejando un vacío en el patrimonio y en la vida comunitaria.

¿En qué consiste el plan de reconstrucción integral del Valle del Cauca y por qué Roldanillo es el piloto?

El plan de reconstrucción integral del Valle del Cauca es una estrategia conjunta entre la Gobernación del departamento, la Alcaldía de Roldanillo y el Gobierno Nacional. Este plan busca recuperar tanto la infraestructura como el tejido social y económico del municipio tras el terremoto. Roldanillo fue seleccionado como piloto debido a la magnitud de los daños y a su importancia cultural y turística, con el objetivo de convertirlo en ejemplo de reconstrucción rápida, segura y participativa en la región.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.