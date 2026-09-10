Juliana Guerrero, quien a los 20 años comenzó a moverse en los círculos del gobierno de Gustavo Petro con aspiraciones de convertirse en viceministra de Juventud, fue condenada este miércoles a tres años de prisión por fraude procesal. La joven aceptó, mediante un preacuerdo con la Fiscalía, que obtuvo títulos universitarios de la Fundación Universitaria San José sin cumplir los requisitos exigidos por la ley. La condena, sin embargo, no implica que deba ingresar a un establecimiento carcelario, y esa es la pregunta que miles de colombianos se hacen.

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De acuerdo con información difundida por su abogado defensor, Felipe Alzate, en Noticias Caracol, el ordenamiento jurídico colombiano contempla que, cuando la pena impuesta es inferior a cuatro años, el juez puede —y en muchos casos está casi obligado a— suspender la prisión, siempre que el condenado cumpla tres condiciones: no contar con antecedentes penales previos, no estar incluido en el artículo 68A del Código Penal y haber recibido una pena principal menor a ese umbral. Guerrero cumplió los tres.

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Alzate explicó en entrevista con Noticias Caracol que la negociación con la Fiscalía fue un proceso de varias sesiones: “Esto no es un acuerdo que resulte del día, digamos, que lo hayamos suscrito el día de ayer o que lo hayamos pensado el día de ayer”. El jurista también aclaró que la condena no se limita a la pena principal: “No solo es una pena principal, que es la pena de los 3 años, sino también que vienen unas penas accesorias, una multa que es una multa en términos económicos altísima, y lo segundo, la inhabilidad para ejercer cualquier cargo público también durante un término fijado”.

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El juez que legalizó el preacuerdo no dejó pasar la ocasión sin hacer un severo llamado de atención. Según lo transmitido por Noticias Caracol, el funcionario subrayó que “no estamos hablando de una persona del común que no tiene conocimiento sobre el ejercicio y la función pública”, y recordó que muchos jóvenes colombianos dedican entre cinco y quince años de su vida para obtener honestamente un título universitario.

Como parte del acuerdo, Guerrero también debió ofrecer disculpas públicas al país. En una carta leída durante la audiencia y publicada en sus redes sociales, afirmó que su intención nunca fue hacerle daño al Estado ni al país, aunque reconoció que eso no borra su responsabilidad.

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¿Qué delitos adicionales podría enfrentar Juliana Guerrero tras la condena?

El juez que legalizó el preacuerdo ordenó investigar si Guerrero incurrió también en el delito de falsedad ideológica en documento público como determinadora. No obstante, su defensa anunció que apelará esa decisión, argumentando que se violaría el principio de non bis in idem, que prohíbe juzgar a una persona dos veces por los mismos hechos.

¿Cuándo empezó la vinculación de Juliana Guerrero con el gobierno Petro?

Guerrero se acercó al entorno del entonces presidente Gustavo Petro cuando tenía apenas 20 años y buscó posicionarse como viceministra de Juventud. Para acceder al cargo, presentó títulos como contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria que, según el preacuerdo, obtuvo de manera fraudulenta sin cumplir ninguno de los requisitos académicos exigidos.

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