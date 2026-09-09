Por: Portal Bogotá

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Bogotá se consolida como un territorio biodiverso que alberga una rica variedad de especies de fauna y flora. De acuerdo con lo reportado, la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ resalta esta multiplicidad de ecosistemas, posicionando a la capital como hogar de innumerables formas de vida. Dentro de esta dinámica, el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (conocido como JBB) juega un rol determinante en la identificación y documentación de la biodiversidad local y regional.

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Según datos proporcionados por el JBB, esta entidad contribuye con cerca de la mitad de los registros relacionados con biodiversidad de la región gracias a su activa participación en el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SIB Colombia) y la Global Biodiversity Information Facility (GBIF, por sus siglas en inglés). Estas plataformas funcionan como repositorios de información y permiten a públicos globales acceder, analizar y aprovechar valiosos datos científicos. Desde el año 2017, el JBB ha puesto a disposición cerca de 150.000 registros biológicos, situándolo como aliado estratégico para el reconocimiento y la conservación del patrimonio natural del país, en particular de aves, orquídeas y mariposas.

Johana Velásquez, especialista citada en el artículo, explicó que el GBIF es un repositorio internacional que agrupa información suministrada por socios institucionales denominados 'nodos'. En el contexto colombiano, el nodo oficial es el SIB Colombia, responsable de administrar la información sobre biodiversidad a nivel nacional. El SIB es alimentado por organizaciones no gubernamentales, entidades estatales, privadas y centros de investigación que recopilan datos sobre diversos ecosistemas, desde páramos y selvas, hasta manglares, ríos y mares.

El proceso de publicación y acceso abierto de esas colecciones biológicas, liderado por el Jardín Botánico de Bogotá desde 2017, fortalece el inventario nacional de biodiversidad. Así, científicos, autoridades y la ciudadanía pueden consultar y aprovechar esta información al tomar decisiones para la protección de ecosistemas estratégicos esenciales para la sostenibilidad futura. Con este enfoque, el JBB demuestra su liderazgo en la defensa de los recursos naturales, invitando a conocer los avances a través de sus plataformas y redes sociales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué función cumple el Jardín Botánico de Bogotá en el registro de biodiversidad?

El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis tiene la función de recopilar, sistematizar y publicar registros biológicos de la biodiversidad presente en la región. Su labor contribuye con cerca del 50 % de los datos reportados sobre biodiversidad local a plataformas como el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SIB Colombia) y la Global Biodiversity Information Facility (GBIF), facilitando así el acceso público y científico a estos datos.

¿Qué es el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SIB Colombia) y cómo opera?

El Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia, conocido como SIB Colombia, es la entidad oficial encargada de administrar toda la información referente a la biodiversidad del país. Opera como un nodo que agrupa la colaboración de ONG, entidades públicas, privadas y centros de investigación. Su funcionamiento se basa en la recolección y sistematización de datos sobre los diferentes ecosistemas de Colombia, permitiendo un acceso abierto y centralizado a esta información.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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