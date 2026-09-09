Por: Portal Bogotá

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Una avería identificada en una válvula de la Línea Avenida Ferrocarril, localizada en la avenida calle 22 con carrera 81B, obligó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) a suspender el suministro de agua en distintos sectores de la ciudad y municipios aledaños, de acuerdo con la información oficial de la entidad. En concreto, la EAAB confirmó que la restricción afectará varios barrios de la localidad de Fontibón, delimitados entre la avenida Boyacá y el río Bogotá, así como entre la calle 22 y la calle 26. De igual forma, la medida impactará también a los municipios de Funza, Mosquera y Madrid, incluyendo el sector Planadas.

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La suspensión del servicio comenzará el miércoles 9 de septiembre de 2026, a partir de las 5:00 p. m., y se prolongará durante 12 horas continuas. Según la EAAB, el restablecimiento del agua se efectuará de forma paulatina desde la mañana del jueves 10 de septiembre. Entre los barrios que estarán sin servicio se encuentran zonas residenciales como Urbanización La Cofradía, Rubén Vallejo, Villa Beatriz, La Giralda, Las Flores, Capellanía, Modelia Occidental, y el Aeropuerto El Dorado, entre muchos otros. Dentro del listado se incluyen sectores industriales, conjuntos residenciales y urbanizaciones, con lo cual el impacto será diverso en la comunidad, abarcando hogares, empresas y centros educativos.

Frente a la suspensión, la EAAB anunció que se dispondrá de carrotanques —vehículos especiales equipados para transportar agua potable—, los cuales podrán ser solicitados por los ciudadanos a través de la Acualínea 116. No obstante, la entidad enfatizó que se dará prioridad en el suministro alternativo a clínicas, hospitales y lugares donde se concentre un alto número de personas, garantizando así el abastecimiento básico en instalaciones clave para el bienestar y la salud pública.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá manifestó su agradecimiento a los habitantes afectados por su paciencia y comprensión ante la contingencia. Asimismo, reiteró el compromiso de adelantar con rapidez las labores de reparación para restablecer el servicio en el menor tiempo posible, procurando minimizar las afectaciones en la vida cotidiana de los ciudadanos y el funcionamiento de las actividades en los sectores implicados.

¿Cuándo se restablecerá el servicio de agua en los barrios afectados por la suspensión en Fontibón, Funza, Mosquera y Madrid?

El restablecimiento del servicio de agua comenzará en horas de la mañana del jueves 10 de septiembre de 2026, después de una suspensión de doce horas que inicia el miércoles 9 de septiembre a las 5:00 p. m., según informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

¿Cómo solicitar carrotanques durante la suspensión de agua y cuáles son las prioridades de atención?

Durante la interrupción del servicio, los habitantes podrán solicitar carrotanques llamando a la Acualínea 116. La EAAB aclaró que se da prioridad a clínicas, hospitales y centros de concentración pública, para asegurar el abastecimiento esencial en estos lugares durante las horas de restricción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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