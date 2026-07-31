La crisis migratoria que vive España ya comenzó a provocar reacciones internacionales. La Embajada de Estados Unidos en Madrid emitió una alerta de seguridad dirigida a sus ciudadanos tras la llegada masiva de miles de migrantes desde Marruecos hacia Ceuta y de cientos más a Melilla durante las últimas 24 horas, al advertir que la situación podría derivar en escenarios “impredecibles y peligrosos”.

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(Vea también: “Es un ataque a España”: Pedro Sánchez reaccionó con dureza a la llegada masiva de migrantes en Ceuta)

El aviso se produce mientras las autoridades españolas mantienen desplegados efectivos del Ejército, la Policía Nacional y la Guardia Civil para contener el flujo migratorio en ambas ciudades autónomas, consideradas la única frontera terrestre entre la Unión Europea y África.

EE. UU. recomienda evitar las zonas afectadas en España

En su comunicado, la representación diplomática pidió a los ciudadanos estadounidenses no desplazarse hacia Ceuta y Melilla mientras continúe la emergencia.

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Entre las principales recomendaciones se encuentran:

No viajar a las zonas afectadas.

Evitar manifestaciones que puedan tornarse violentas.

Seguir las instrucciones de las autoridades españolas.

Consultar permanentemente los medios locales y los canales oficiales del Gobierno.

Informar a familiares y amigos sobre su estado de seguridad.

La embajada también recordó que, por ahora, los ferris entre Ceuta y la península española continúan operando con normalidad, aunque recomendó verificar previamente cualquier cambio en los itinerarios.

Security Alert: The arrival of thousands of migrants from Morocco to Ceuta and hundreds to Melilla in the past 24 hours may lead to unpredictable and dangerous situations. Spain has deployed the Spanish military to contain the developing situation, together… pic.twitter.com/X0j74vvZ3U — U.S. Embassy Madrid 🇺🇸🇪🇸 (@USembassyMadrid) July 31, 2026

España mantiene un amplio operativo en la frontera

La alerta estadounidense coincide con uno de los momentos más delicados de la crisis migratoria en el norte de África. En las últimas horas, decenas de miles de personas cruzaron hacia Ceuta y cientos hicieron lo propio en Melilla, una situación que obligó al Gobierno español a reforzar la seguridad con apoyo militar.

Las autoridades buscan recuperar el control de la frontera mientras continúan las labores de atención humanitaria y las repatriaciones. Según los reportes oficiales, una parte de los migrantes ya regresó voluntariamente a Marruecos, aunque la tensión continúa en ambos enclaves españoles.

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