La crisis migratoria que golpea a Ceuta provocó una de las reacciones más contundentes del Gobierno español en los últimos años.

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Durante una declaración oficial, el presidente Pedro Sánchez calificó la llegada masiva de migrantes a la Ciudad Autónoma como un “ataque a la integridad territorial de España”, asegurando que el Estado responderá con todos los recursos disponibles para recuperar el control de la frontera.

Qué pasó con Ceuta

“Lo que ha sucedido es un ataque a la integridad territorial de España y merece nuestra más rotunda y enérgica condena”, afirmó el mandatario. Además, envió un mensaje de respaldo a los habitantes de Ceuta al señalar que “toda España está con la ciudadanía de Ceuta” y que el Gobierno mantendrá un compromiso absoluto con la ciudad ante la emergencia.

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Las declaraciones se producen en medio de una crisis que ha desbordado la capacidad operativa de Ceuta, donde las autoridades enfrentan una llegada masiva de migrantes procedentes de Marruecos.

Lo que ha sucedido es un ataque a la integridad territorial de España y merece nuestra más rotunda y enérgica condena. Toda España está con la ciudadanía de Ceuta. El Gobierno de España está con la Ciudad Autónoma. Gracias por la cooperación que siempre hemos mantenido con el… pic.twitter.com/ZqKdUdu7Oy — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 31, 2026

En ese contexto, Sánchez atribuyó parte de la situación a las mafias dedicadas al tráfico de personas, a las que acusó de aprovechar recientes decisiones judiciales relacionadas con las devoluciones de quienes ingresan a territorio español por vía marítima. No obstante, también agradeció la colaboración de las autoridades marroquíes en las labores de contención.

Qué pasará con los migrantes que entraron a Ceuta

Como parte de la respuesta del Ejecutivo, el presidente anunció que ya se han agilizado las repatriaciones de unas 25.000 personas que ingresaron de forma irregular y confirmó que se instalará un sistema de boyas marítimas para reforzar el control en la frontera.

Asimismo, reiteró que el Gobierno desplegará todos los medios policiales y de seguridad necesarios para garantizar la protección del territorio.

“Utilizaremos todos los recursos del Estado para garantizar la seguridad y la convivencia. Nuestro compromiso es total y rotundo con el futuro de la Ciudad Autónoma de Ceuta”, concluyó Sánchez, dejando claro que el Ejecutivo español endurecerá su estrategia frente a una de las mayores crisis migratorias registradas en la frontera sur del país.

¿Cómo será la regularización de migrantes en España?

El Gobierno español anunció una regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular, que podría beneficiar a alrededor de 500.000 personas. Se trata de un proceso excepcional mediante el cual personas extranjeras que hoy se encuentran en ese país sin permiso de residencia podrán obtener papeles de forma legal si cumplen una serie de requisitos básicos. Entre los requisitos que deberán cumplir son: Estén en España antes del 31 de diciembre de 2025 Puedan demostrar que llevan al menos cinco meses de residencia en el país No tengan antecedentes penales relevantes Este tiempo de permanencia podrá acreditarse con documentos como: Certificados de empadronamiento Informes médicos o citas sanitarias Contratos de alquiler Facturas de servicios como luz o agua