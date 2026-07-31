Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La ciudad autónoma española de Ceuta atraviesa una crisis migratoria sin precedentes, marcada por la llegada irregular de unas 50.000 personas desde Marruecos, según informan la Agencia EFE y reportes oficiales del Gobierno español. Esta emergencia sobrepasó la capacidad de respuesta local y llevó a la movilización de múltiples organismos de seguridad y rescate. Si bien las primeras cifras fueron estimaciones provisorias, el Ministerio del Interior de España confirmó que, tras la oleada migratoria, más de 25.000 personas fueron devueltas a territorio marroquí, aunque la cifra total de quienes alcanzaron suelo español sigue sin oficializarse.

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El dramático episodio se inició con el arribo de jóvenes provenientes de Castillejos que buscaron alcanzar las costas ceutíes a nado. Posteriormente, el cruce masivo de miles de personas por el espigón del Tarajal, en la frontera con Marruecos, multiplicó la presión sobre Ceuta. Los servicios de emergencia registraron momentos críticos, cuando centenares se lanzaron al agua en condiciones de extremo peligro. De acuerdo con balances policiales citados por EFE, ya se han recuperado 34 cadáveres en la costa, mientras continúan las operaciones de búsqueda ante el riesgo de que la mortalidad aumente con el paso de los días.

El alcalde español Pedro Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajaron hasta Ceuta el 31 de julio para evaluar la situación y reunirse con autoridades locales. Durante esa visita, el presidente calificó los hechos como un "ataque" y una "violación de la integridad territorial española", señalando que estudian reformas a la ley de extranjería para agilizar las repatriaciones en frontera. El Ejército español fue desplegado en Ceuta, apoyando los esfuerzos de la Guardia Civil para contener el flujo migratorio y velar por la seguridad fronteriza. La cotidianidad de la ciudad se vio profundamente alterada: comercios cerrados y actividades laborales paralizadas ante la magnitud de la emergencia.

La crisis rebasó el ámbito nacional. En Europa, el Gobierno de Italia propuso suspender temporalmente la cooperación con España dentro del espacio Schengen, medida respaldada por Finlandia, que cuestionó la capacidad española para proteger la frontera exterior de la Unión Europea. Esta iniciativa abrió una polémica diplomática y podría restringir los flujos entre España y otros países europeos. Además, Unicef y otras organizaciones llamaron la atención sobre la situación de los niños migrantes, reiterando que las repatriaciones de menores no acompañados deben revisarse caso por caso.

¿Por qué la crisis migratoria en Ceuta es considerada sin precedentes por las autoridades?

La crisis migratoria en Ceuta se considera sin precedentes debido al volumen de personas que cruzaron desde Marruecos en un corto período: casi 50.000, según estimaciones iniciales de las fuerzas de seguridad y el Ministerio del Interior de España. Además, la cifra de fallecidos en 2026 ya supera la totalidad de muertes registradas durante 2025, lo que refleja la gravedad de la situación.

¿Qué es el espacio Schengen y cómo afecta la propuesta de suspensión planteada por Italia y Finlandia?

El espacio Schengen es una zona dentro de Europa donde los países participantes han eliminado los controles fronterizos internos, permitiendo la libre circulación de personas entre ellos. La propuesta de suspender la cooperación con España, planteada por Italia y respaldada por Finlandia, podría conllevar la reintroducción de controles fronterizos, limitando los desplazamientos y aumentando la presión diplomática en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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