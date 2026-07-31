Por: Caracol TV

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El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, realizará este viernes una visita oficial a La Habana, donde se reunirá con el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel. De acuerdo con una fuente citada por EFE, Petro planea permanecer en la isla caribeña durante dos días, apenas una semana antes de finalizar su periodo presidencial el próximo 7 de agosto, cuando entregará el poder a su sucesor, Abelardo de la Espriella. Aunque la agenda y la composición de la comitiva aún no están totalmente definidas, la entrevista con Díaz-Canel fue confirmada oficialmente. Esta visita ocurre en un contexto en el cual Colombia está próxima a vivir cambios significativos en sus relaciones internacionales, en particular con Cuba.

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La reciente declaración de Abelardo de la Espriella, publicada por Noticias Caracol, indica que planea reorganizar el servicio exterior colombiano tras asumir la presidencia. Entre las medidas anunciadas se encuentra el cierre de al menos catorce embajadas, incluidas las de Cuba, Haití y Nicaragua, junto con la suspensión de la apertura de una misión diplomática en Palestina. De la Espriella explicó que estas decisiones no implican necesariamente un rompimiento de relaciones diplomáticas con todos esos países, pero sí aseguró que, en el caso de Cuba y Nicaragua, su gobierno no mantendrá “vínculo alguno con tiranías”. Esta postura contrasta con la de Petro, quien durante su gestión mantuvo una relación cercana y de apoyo hacia Cuba.

Gustavo Petro ha expuesto públicamente su rechazo al bloqueo que Estados Unidos impone sobre Cuba. En una entrevista concedida en abril a EFE y RTVE en Barcelona, calificó dicho bloqueo como “genocidio”, argumentando que “matar a un pueblo de hambre, eso debería ser extirpado de la historia de la humanidad”, y sugiriendo que la solución es el diálogo entre Washington y La Habana. Muestra de la colaboración fue el envío desde Colombia, en junio pasado, de un barco con aproximadamente 100 toneladas de ayuda humanitaria destinada a mitigar los efectos del huracán Melissa y la crisis que vive la isla. Díaz-Canel expresó, en medios recogidos por EFE, su agradecimiento e insistió en que “la hermandad no se puede bloquear”.

Cuba ha jugado un rol central como anfitrión y mediador en los procesos de paz entre el Estado colombiano y las guerrillas de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), lo que le ha dado un valor estratégico en la región. Según el expresidente Ernesto Samper, citado por EFE, “si no hubiera sido por Cuba, Colombia no habría podido asomarse a la paz con las Farc ni intentarlo con el Eln”. Por tal motivo, la decisión anunciada por De la Espriella sobre el rompimiento de relaciones con Cuba ha generado fuertes críticas de diversos sectores políticos en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Gustavo Petro visita Cuba antes de dejar la presidencia?

Gustavo Petro decidió viajar a Cuba para reunirse con Miguel Díaz-Canel justo antes de terminar su mandato, en un contexto marcado por su cercanía histórica con la isla y ante una inminente ruptura de relaciones anunciada por el presidente entrante, Abelardo de la Espriella. Según EFE, el encuentro es una muestra del respaldo político de Petro a Cuba y se produce en medio de cambios relevantes en la política exterior de Colombia.

¿Qué impacto tiene el cierre de la embajada de Colombia en Cuba en el proceso de paz?

El anuncio del cierre de la embajada de Colombia en Cuba, hecho por De la Espriella y recogido por Noticias Caracol, puede impactar negativamente en el apoyo y la mediación que Cuba ha brindado a los procesos de paz con las guerrillas de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (Eln). Figuras como el expresidente Ernesto Samper han subrayado la importancia de Cuba como aliado estratégico en las negociaciones de paz, lo que visibiliza el alcance de esta decisión en el contexto diplomático colombiano.

Qué significa la ropa de la familia Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.