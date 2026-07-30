Por: Caracol TV

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Un temblor de magnitud 5.6 se registró en la noche de este jueves 30 de julio de 2026 en Perú, según el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Por su parte, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió un boletín preliminar en el que reportó el evento con una magnitud de 5.4.

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De acuerdo con el USGS, el movimiento telúrico ocurrió a las 7:58:44 p. m. (UTC-5) y tuvo su epicentro a 13 kilómetros al este-noreste (ENE) de San Fernando, Perú.

El organismo estadounidense precisó que el sismo se presentó a una profundidad de 154,4 kilómetros, con coordenadas 8.335° de latitud sur y 74.435° de longitud oeste.

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Por su parte, el mapa divulgado por el Servicio Geológico Colombiano ubica el epicentro en el sureste de Perú, cerca de la zona fronteriza con Brasil, e indicó en su boletín preliminar que la información está sujeta a cambios conforme avance el análisis técnico del evento. Se desconoce si hay daños físicos, pérdidas humanas o personas heridas tras el movimiento telúrico.

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Perú había registrado otro sismo mortal hace menos de dos semanas

Este nuevo movimiento telúrico ocurre apenas 11 días después de otro sismo que golpeó el centro de Perú. El pasado 19 de julio, un temblor de magnitud 5,1 dejó al menos una persona muerta y diez heridas, además de daños en varias estructuras, principalmente en el distrito de Chongos Bajo, en la región de Junín.

En esa ocasión, el epicentro se ubicó a 7 kilómetros al sur de Chupaca y el sismo tuvo una profundidad de 24 kilómetros. Diecisiete minutos después se registró una réplica de magnitud 3,7. Aunque algunos medios locales informaron sobre un posible aumento en el número de fallecidos, las autoridades peruanas solo confirmaron oficialmente una víctima mortal.

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