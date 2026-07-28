Las últimas 24 horas han estado marcadas por una intensa actividad sísmica en diferentes regiones del planeta. China, México, Japón, Perú e Islandia reportaron movimientos telúricos de magnitud considerable, siendo el registrado en Japón, de 6,8, el que más preocupación provocó debido a los daños reportados en infraestructura y a los impactantes videos compartidos por ciudadanos en redes sociales.

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Aunque la coincidencia de varios sismos en un corto periodo ha despertado inquietud, a lo largo de la historia los especialistas han enfatizado en que no existe evidencia de que estos eventos estén directamente relacionados entre sí. Sin embargo, sí llama la atención que la mayoría ocurrieron en una misma franja geológica: el Cinturón de Fuego del Pacífico.

Japón fue el país más afectado

El movimiento más fuerte ocurrió en Uto, Japón, con una magnitud de 6,8, seguido por una réplica de 5,6 en Tsunagi. Videos difundidos desde distintas ciudades mostraron estructuras sacudiéndose con fuerza y algunos daños materiales, lo que convirtió este evento en el más impactante de la jornada.

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Antes de ello, China registró dos sismos consecutivos de 5,8 en la región de Oula Xiuma, mientras que México reportó un temblor de 6,1 cerca de la costa de Chiapas. Horas más tarde también se presentó un movimiento de 5,2 en Puerto Santa (Perú).

El único evento fuera de esa zona fue un sismo de 5,4 registrado en Akureyri, Islandia, país cuya actividad sísmica está asociada a la separación de las placas tectónicas euroasiática y norteamericana.

¿Existe relación entre todos estos sismos?

A pesar de la coincidencia temporal, los expertos han explicado que no es correcto concluir que un terremoto provoque otro en diferentes países.

Lo que sí ocurre es que Japón, México, Perú y gran parte de China se encuentran sobre o muy cerca del Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja de aproximadamente 40.000 kilómetros donde convergen varias placas tectónicas y donde ocurre cerca del 90 % de la actividad sísmica mundial.

Por esa razón, es relativamente frecuente que distintos países ubicados en esa región registren movimientos telúricos importantes durante periodos cercanos, sin que necesariamente exista una relación directa entre ellos.

La seguidilla de sismos, sumada a las imágenes que llegan desde Japón, volvió a poner sobre la mesa la importancia de la preparación ante emergencias y del monitoreo permanente que adelantan los servicios geológicos en las zonas de mayor riesgo sísmico del planeta.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.