Una jornada de celebración en Alemania terminó convertida en una escena de tragedia este sábado 25 de julio, luego de que un vehículo embistiera a un grupo de personas que participaban en el desfile del Christopher Street Day (CSD), la principal marcha del Orgullo en Berlín.

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De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió en las inmediaciones del parque Tiergarten, cerca de la calle Lennestrasse, cuando un automóvil blanco irrumpió entre los asistentes al finalizar el evento. El balance preliminar señala que al menos una persona murió y alrededor de 15 resultaron heridas, varias de ellas con lesiones de gravedad.

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Tras impactar a la multitud, el conductor perdió el control del vehículo y terminó estrellándose contra un árbol. Sin embargo, antes de que pudiera ser detenido, abandonó el automóvil y escapó a pie, lo que dio paso a un amplio operativo de búsqueda por parte de las autoridades alemanas.

La Policía de Berlín acordonó la zona y desplegó unidades especiales para tratar de localizar al responsable. Además, solicitó la colaboración de quienes estuvieron en el lugar para que entreguen fotografías o videos que puedan contribuir a esclarecer lo sucedido y facilitar la identificación del sospechoso.

Estos son los videos de la situación:

🇩🇪🏳️‍🌈 | URGENTE: Se reporta al menos un muerto y 14 heridos tras atropello masivo durante la fiesta del Orgullo en Berlín en Alemania. pic.twitter.com/XMzkQ8cdPp — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 25, 2026

🇩🇪 | URGENTE: Un coche embiste contra la multitud en el Día de Christopher Street en Berlín, Alemania, según reporta Bild. Se reportan varios heridos y un enorme operativo policial. pic.twitter.com/RzfjPy0s0X — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 25, 2026

🔴 #URGENTE | Vehículo embiste a una multitud en la Marcha del Orgullo en Berlín, Alemania. Ocurrió hace minutos. Heridos confirmados. pic.twitter.com/dcPxPOuHXY — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 25, 2026

WATCH: Video shows the vehicle used in the attack at Berlin’s Christopher Street Day (CSD) Pride parade that left 1 dead and 16 injured; suspect remains at large. pic.twitter.com/tDMJCJRRUd — Scope Report (@ScopeReport_) July 25, 2026

Cancelaron las celebraciones tras el ataque en Berlín

Luego del incidente, los organizadores del Christopher Street Day suspendieron las actividades que aún estaban programadas y comenzaron la evacuación de los cientos de miles de asistentes que permanecían en el lugar.

Las autoridades de la capital alemana calificaron lo ocurrido como un ataque contra la sociedad abierta y diversa que representa el evento, aunque las investigaciones continúan para establecer las motivaciones del conductor y confirmar todos los detalles del caso.

Equipos de emergencia atendieron a los heridos en el sitio antes de trasladarlos a distintos centros médicos, mientras la zona permaneció bajo fuerte presencia policial durante varias horas.

El Christopher Street Day es una de las manifestaciones del Orgullo LGBTQ+ más multitudinarias de Europa y cada año reúne a cientos de miles de personas en las calles de Berlín. Precisamente por la magnitud del evento, el incidente provocó momentos de pánico entre los asistentes, muchos de los cuales buscaron refugio mientras llegaban los servicios de emergencia.

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Las autoridades informaron que la investigación sigue en curso y no descartan ninguna hipótesis sobre lo ocurrido. Entretanto, el operativo para capturar al conductor continúa activo y se espera que en las próximas horas se conozcan nuevos detalles sobre este hecho que conmocionó a la capital alemana.

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