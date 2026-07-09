Después de seis años de trabajo en distintas regiones del país, un proyecto de cooperación entre Alemania y Colombia dejó resultados en materia de sostenibilidad agrícola, competitividad y conservación ambiental, beneficiando a miles de productores de cinco cadenas estratégicas para la economía nacional.

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La iniciativa Innovación en Cadenas Agrícolas Sostenibles (INCAS Global+), liderada por la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) en alianza con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y APC-Colombia, presentó su balance final durante un evento realizado en Bogotá.

¿Qué resultados dejó el proyecto INCAS Global+?

De acuerdo con los organizadores, el programa llegó a 19 departamentos y brindó asistencia técnica y capacitación a más de 10.000 unidades productivas de los sectores cafetero, cacaotero, palmero, cauchero y bananero.

Uno de los principales resultados fue la implementación de prácticas sostenibles en más de 67.000 hectáreas, mediante sistemas agroforestales, producción de abonos orgánicos y estrategias para proteger la biodiversidad.

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Además, el proyecto permitió destinar más de 31.000 hectáreas a procesos de conservación ambiental y fortalecer la articulación entre productores, gremios, empresas e instituciones.

También impulsó mujeres, jóvenes y preparación para nuevos mercados

La iniciativa también tuvo un componente social importante. Cerca de 10.000 mujeres y 7.500 jóvenes participaron en procesos de fortalecimiento dentro de las cadenas agrícolas priorizadas.

En materia económica, el proyecto promovió alianzas con el sector privado, apoyó la creación de centrales de beneficio y laboratorios de calidad, además de impulsar acciones para aumentar el valor agregado de los productos y mejorar la competitividad de las familias productoras.

David Mozzo, co-coordinador de INCAS Global+, destacó que el proyecto demostró cómo la cooperación internacional puede contribuir a enfrentar retos como la deforestación, la inclusión social y las nuevas exigencias de los mercados internacionales.

El cierre del programa reunió en Bogotá a representantes del Gobierno, gremios, empresas y organismos internacionales para presentar las experiencias desarrolladas durante estos seis años y analizar los desafíos que enfrenta el agro colombiano frente a normativas como las relacionadas con cadenas de suministro sostenibles y deforestación cero.

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