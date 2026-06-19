Chinchiná fue el centro de una jornada memorable para los productores de café y leche en Caldas, además de un hecho que es parte de un hito en el que la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) marca un punto de giro clave en el marco de ‘Conectando la ruta del café’.

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Lo primero sucedió con la llegada de 20 toneladas de café desde Nariño, como parte del respaldo que se lleva a cabo para ofrecerles a los productores en ese departamento para que puedan comercializar su productos y dar el paso en la sustitución de cultivos ilícitos.

César Augusto Pachón Achury, presidente de la ADR, destacó el trabajo que se adelanta con campesinos en Policarpa, Cumbitara, Los Andes, El Rosario y Leiva y que, para el caso de la mencionada carga que arribó a Caldas, tiene respaldo para su exportación.

La entidad logra esta articulación a través de la trilladora, importadora y exportadora Invercafé. Precisamente, Clara Lucía Gutiérrez, directora de la Unidad Territorial 6 Eje Cafetero de la ADR, explicó cómo es que esa empresa se convierte en el puente para que el producto se venda de manera favorable para los agricultores.

Gutiérrez exaltó como ese trabajo de conexión que se logra desde la ADR permite que el café desde Nariño cumpla con las condiciones para ser comercializado en Estados Unidos para vender el grano sin intermediarios, en un proyecto que abre oportunidades para 550 productores de esa región.

“Si al campesino se le acompaña va a salir de estos cultivos de coca”, afirmó Sigifredo Ortega, uno de los nariñenses que produce café y estuvo en esa entrega, mientras que su colega Luisa Meléndez reconoció que esto lleva a que no solo “salga café sino también esperanza”.

Luego de ese emotivo momento, Pachón Achury estuvo en otro episodio determinante para productores de café y leche por la entrega de insumos, ante la ilusión de campesinos e indígenas presentes, entre otros.

El encuentro en la Escuela Nacional de Calidad del Café del Sena reunió a a productores, asociaciones y organizaciones agropecuarias de la región caldense, que vivieron un momento especial.

El espacio no solo fue una puerta para acercarlos a mercados nacionales e internacionales, sino para promover alianzas estratégicas y fortalecer la competitividad de uno de los sectores más importantes para la economía de Caldas y de Colombia.

Figuras como el representante a la Cámara por Caldas, Octavio Cardona León, y el exalcalde de Villamaría, Jorge Orbay Marín, estuvieron presentes y confirmaron el respaldo que han dado en la promoción de iniciativas para el desarrollo rural y fortalecer del sector agropecuario.

Capítulo especial para la entrega de un camión por parte de la ADR con el que se espera movilizar la economía en la región para las personas beneficiadas en Caldas.

Mujeres e indígenas estuvieron entre los productores de la región que recibieron recursos para sus negocios, incluso con la proyección para llevarlos al exterior en este camino de éxito.

“Me dio como ganas de llorar, pero de la alegría porque es la primera vez que a nuestra organización un Gobierno, que vela por los derechos, le ha brindado este apoyo maravilloso a nuestra población indígena”, afirmó un líder que se mostró emocionado.

Precisamente, Pachón hizo un llamado para que la sociedad en general confíe en estos pasos liderados por la ADR en una labor que para este caso deja más de 174 beneficiados en Caldas, pero que apenas es una huella en Colombia.

“Denle la oportunidad al país de que la reforma agraria siga adelante porque eso va a traer paz y la economía no va a ser solamente para el campesino o para el indígena, sino que también se mueve en las ciudades porque ellos van a estar adquiriendo productos allí”, sentenció.

Un sacudón importante en el que productores de café y leche recibieron un espaldarazo clave en Caldas, pero que desde Nariño también enciende las ilusiones por un sacudón que invita a creer en este paso.

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