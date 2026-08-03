Por: El Espectador

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Desde el inicio de su mandato presidencial, Gustavo Petro dejó en claro que su forma de comunicar sería diferente a la de sus antecesores. De acuerdo con una investigación realizada por El Espectador, el propio Petro utilizó la red social X (anteriormente conocida como Twitter) como su principal canal de difusión y contacto con la ciudadanía. El 7 de agosto de 2022, día en que asumió la presidencia, Petro publicó 11 mensajes en esa plataforma entre las 8:18 a.m. y las 5:58 p.m., marcando así una pauta que mantuvo durante todo su periodo presidencial. Durante los casi cuatro años de gestión, hasta el 25 de julio de 2026, Petro compartió un total de 14.585 publicaciones, lo que equivale a cerca de 10 mensajes diarios, una cifra que reflejó la intensidad y la constancia de su comunicación digital.

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El análisis detallado de El Espectador, con apoyo de inteligencia artificial, reveló varios patrones sobre la actividad en X del mandatario saliente. A pesar de que la mayoría de sus compromisos presenciales solían llevarse a cabo después del mediodía, un 41 % de sus mensajes en X fueron publicados antes de las 12 p.m. Llama especialmente la atención que, solamente entre las ocho y las diez de la mañana, Petro lanzó 3.335 tweets. Esta estrategia de comunicación directa desplazó la tradición del comunicado oficial y las habituales ruedas de prensa, implementando en cambio un modelo en el que el presidente asumió el rol tanto de emisor como de medio, desarrollando una narrativa personal y, en palabras de Daniela Flórez, directora de la organización Linterna Verde y experta en investigación digital, un “discurso confrontacional con los medios de comunicación”.

El estilo de Petro en la Casa de Nariño estuvo marcado, entonces, por esa apuesta a eludir los filtros de la prensa tradicional para imponer su propia versión de los hechos directamente ante las audiencias digitales. En la práctica, los trinos se convirtieron en la principal herramienta para fijar posiciones, responder críticas y exponer los logros o preocupaciones de su gobierno, estableciendo así un nuevo paradigma comunicacional desde el poder ejecutivo.

¿Cómo cambió la comunicación presidencial de Gustavo Petro usando la red social X?

De acuerdo con el análisis de El Espectador, Gustavo Petro utilizó X como su principal canal de comunicación, reemplazando los comunicados y las ruedas de prensa tradicionales por publicaciones digitales constantes. Este cambio le permitió establecer contacto directo con sus seguidores, imponer su narrativa y controlar el discurso público sin intermediación de los medios.

¿Por qué se afirma que Gustavo Petro tuvo un discurso confrontacional en redes sociales?

Según Daniela Flórez, directora de Linterna Verde, la interacción de Petro en X se caracterizó por un “discurso confrontacional con los medios de comunicación”. Esto significa que muy a menudo usó la plataforma no solo para informar, sino también para cuestionar a la prensa y fijar su postura frente a los debates, evitando filtros periodísticos tradicionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.