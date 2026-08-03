Por: El Espectador

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La movilidad en el corredor que conecta Soacha con Bogotá presenta importantes novedades para quienes transitan a diario entre ambos municipios. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) habilitó dos carriles adicionales en la vía paralela ubicada junto al puente de Venecia, específicamente en el costado sur. Esta acción forma parte de una estrategia orientada a reducir la congestión vehicular en uno de los puntos con mayores dificultades de tráfico en la capital, de acuerdo con lo manifestado por el propio director del IDU, Orlando Molano.

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La medida busca que los vehículos de tráfico mixto procedentes de Soacha cuenten con un trayecto alternativo y provisional, permitiéndoles incorporarse de manera más directa hacia la avenida NQS en sentido occidente-oriente, mientras se mantienen en curso las obras principales del puente de Venecia. Orlando Molano aseguró que "ya está funcionando esta paralela y a esta hora están pasando los carros. Esto nos va a ayudar a descongestionar el comercio en el barrio Venecia", haciendo énfasis en el beneficio inmediato para la dinámica comercial del sector.

El Distrito amplió la información sobre el proyecto al confirmar que, durante este mes de agosto, iniciará la habilitación parcial del puente de Venecia, considerado un avance clave dentro de la obra total correspondiente a la avenida 68. Según datos oficiales, esta obra se encuentra en un 97,43 % de avance, representando un progreso significativo desde el inicio de la actual administración, cuando apenas registraba un 13 %. La apertura parcial contempla la operación del ramal recto para buses TransMilenio en ambos sentidos, lo que permitirá el traslado de la circulación de estos vehículos al nuevo puente y facilitará los trabajos en el paso deprimido.

Por su parte, la estructura del puente fue sometida y aprobó satisfactoriamente las pruebas de carga estática utilizando cuatro volquetas de 35,6 toneladas cada una, con lo que se verificó su estabilidad y seguridad. En paralelo, el llamado “puente curvo” facilitará que quienes ingresan desde Soacha se dirijan directamente hacia el norte a través de la avenida 68, evitando trayectos por las calles residenciales de Venecia.

La intervención de la troncal de la avenida 68 incluye, según información del IDU, la construcción de 2,83 kilómetros de corredor, cuatro carriles en cada sentido, tres estaciones de TransMilenio, ciclorrutas, zonas verdes y nuevos pasos peatonales, con una meta clara: que el puente de Venecia esté completamente en funcionamiento antes de finalizar el año, para que mejore la conectividad entre Bogotá y Soacha

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo estará completamente habilitado el puente de Venecia entre Bogotá y Soacha?

Según información suministrada por el Distrito y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), el objetivo es que el puente de Venecia entre en operación total antes de finalizar el año. A lo largo de agosto se realizará una apertura parcial, permitiendo el uso de ciertas rampas y mejorando el flujo de TransMilenio y vehículos mixtos entre Bogotá y Soacha.

¿En qué consistieron las pruebas de carga estática del puente de Venecia?

Las pruebas de carga estática realizadas al puente de Venecia consistieron en evaluar la resistencia y el comportamiento de la estructura bajo el peso de cuatro volquetas, cada una con una masa aproximada de 35,6 toneladas. Con estos exámenes se verificó que el puente cumple con los estándares de estabilidad y seguridad requeridos para su futura operación vehicular.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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