Por: El Espectador

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Bogotá se prepara para contar con un nuevo espacio dedicado a conciertos y espectáculos de gran nivel. El anuncio oficial de Vive Claro Distrito Cultural revela la próxima apertura de Vive Claro Music Hall, un recinto que promete transformar la oferta de entretenimiento en la capital del país y que estará localizado junto al Estadio Vive Claro, uno de los puntos clave para eventos masivos en la ciudad.

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Este nuevo escenario proyecta una capacidad máxima de 6.000 asistentes simultáneos, pero su diseño flexible le permitirá recibir en una misma jornada hasta 15.000 personas, dependiendo de la modalidad del evento y la rotación de público. De acuerdo con la información proporcionada por los promotores de Vive Claro Music Hall, el lugar podrá ser ajustado para distintos formatos: contará con graderías, una platea que se adaptará tanto para público de pie como con silletería, y acceso directo a zonas verdes. De esta manera, ofrecerá opciones para integrar espacios cerrados y al aire libre, lo que refuerza su carácter versátil.

El objetivo principal detrás de la iniciativa es atender una demanda particular en el mercado colombiano: aquel segmento de eventos cuyo aforo supera la capacidad de los teatros convencionales, pero que no requiere la escala de un estadio o una gran arena. Tal como lo manifestó Luz Ángela Castro, CEO de Ocesa Colombia, “los grandes artistas y proyectos necesitan escenarios que acompañen su crecimiento, y las audiencias merecen espacios diseñados para vivir experiencias memorables. Vive Claro Music Hall llega para cerrar una brecha en el mercado y continuar posicionando a Bogotá como uno de los principales destinos de entretenimiento de América Latina”, según recogió El Espectador.

Además del impacto cultural, los organizadores esperan que este nuevo recinto impulse la economía bogotana. Al atraer producciones nacionales e internacionales, se prevé beneficios en el turismo, la hotelería, la gastronomía, el transporte, el comercio y los servicios en general. Vive Claro Distrito Cultural fortalece así su apuesta por convertirse en un complejo multipropósito y activo durante todo el año.

Aunque la fecha exacta de apertura todavía no ha sido anunciada, los responsables de Vive Claro Music Hall aseguran que la inauguración será próximamente y que el recinto aspira a consolidarse como un referente para conciertos, espectáculos y otras grandes experiencias culturales en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las características principales de Vive Claro Music Hall en Bogotá?

Vive Claro Music Hall, de acuerdo con Vive Claro Distrito Cultural, se caracterizará por su capacidad para 6.000 personas simultáneamente, la flexibilidad de sus espacios —que pueden adaptarse para eventos de pie, con silletería o formatos mixtos— y la integración entre espacios cubiertos y zonas verdes. Su ubicación junto al Estadio Vive Claro y su diseño para eventos de tamaño intermedio lo convierten en un escenario esperado por los promotores y artistas de diversos géneros.

¿Qué impacto se espera que tenga Vive Claro Music Hall en la economía y el entretenimiento de Bogotá?

Según los organizadores citados por El Espectador, el nuevo escenario busca dinamizar la industria del entretenimiento en Bogotá, atraer eventos nacionales e internacionales y generar un impacto positivo en sectores como turismo, hotelería, gastronomía, transporte, comercio y servicios. El recinto aspira a posicionar a Bogotá como un destino de primer nivel para espectáculos en América Latina y a fortalecer el desarrollo económico ligado a la cultura y al entretenimiento en la ciudad.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).