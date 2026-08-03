Abelardo de la Espriella prepara su posesión para la presidencia de Colombia, pero antes recibió una confirmación que lo pone a celebrar de cara al mencionado evento del próximo 7 de agosto en Cali.

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El Consejo Nacional Electoral otorgó el reconocimiento jurídico oficial al Movimiento Defensores de la Patria mediante una votación mayoritaria de seis votos a favor.

El veredicto técnico registró un único voto en contra, sumado a las ausencias marcadas de los magistrados Fabiola Márquez y Altus Baquero durante la sesión.

La tesis aprobada determinó que la colectividad reunía las exigencias legales requeridas, destacando el elevado respaldo ciudadano acumulado en los recientes comicios nacionales.

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Como antecedente jurídico citaron los casos de Colombia Humana y la Liga de Gobernantes Anticorrupción, agrupaciones reconocidas tras el éxito electoral de sus dirigentes.

Asimismo, la ponencia legal estipuló de forma clara que la dirección de la entidad política Defensores de la Patria estará bajo el mando directo de Camilo Andrés Noguera Abello.

De esta manera, el mandatario electo, Abelardo De La Espriella, asumirá el poder ejecutivo contando con una estructura propia para avalar aspirantes en futuras elecciones.

Originalmente, el abogado obtuvo la jefatura de Estado impulsando la captura masiva de firmas ciudadanas y el respaldo posterior del partido Salvación Nacional.

El fallo de la autoridad electoral ocurre en un momento de crecientes fisuras internas dentro del espectro político conservador de la nación colombiana.

Específicamente, existen pugnas ideológicas abiertas entre diferentes sectores del uribismo tradicional y los simpatizantes vinculados al movimiento político del abelardismo.

Publicaciones de la revista Semana revelaron fricciones en el Centro Democrático luego de que la senadora Paloma Valencia afirmara que no pertenecían a la extrema derecha.

“Paloma, no sé cuál era el objetivo con las declaraciones del viernes y de la semana anterior, pero creo que nos han traído un alto costo político a todos. Los mensajes de las bases por WhatsApp y en redes sociales no han parado. Por eso creo que, si te interesa insistir en esa discusión, lo que corresponde es que lo hagas a título personal y no a nombre de todo el partido”, le dijo uno de los integrantes en el chat del partido.

En los mensajes internos, varios parlamentarios manifestaron preocupación por el constante posicionamiento público logrado por el partido Defensores de la Patria entre la ciudadanía.

“La diferencia es que ninguno de los votantes del ‘Tigre’ duda de que sea de derecha, sin importar lo que diga Carlos Suárez, pero muchos de los votantes nuestros ya no saben ni dónde ubicarnos y eso sí es un problema”, apuntó uno de los congresistas.

Paralelamente, surgieron distancias evidentes durante la votación de la presidencia del Senado, donde se impuso el Centro Democrático sumando apoyos del Pacto Histórico.

Finalmente, el acto ceremonial de posesión de Abelardo de La Espriella en instalaciones militares provocó cuestionamientos explícitos en diversos sectores políticos tradicionales.

Alianza del movimiento Firmes por la Patria en el Congreso

Desde el pasado 23 de julio, once congresistas de las curules temporales creadas por el Acuerdo de Paz de 2016 se declararon aliados del movimiento Firmes por la Patria, liderado por Abelardo de la Espriella.

El documento público incluye las firmas de Jorge Rodrigo Tovar, representante por víctimas de municipios del Cesar, La Guajira y Magdalena. También firmó Karen López, por Urabá antioqueño, y Juan Carlos Vargas, del sur de Bolívar y Antioquia.

Luis Ramiro Ricardo, por Bolívar y Sucre, aparece en la lista, junto a Javier López Díaz, de Antioquia. Alejandro Castillo, por Meta y Guaviare, y Janeth Sabogal, del sur del Tolima, también respaldan el movimiento.

Tatiana Gaona Pinzón, por Catatumbo, y Jhon Fredy Valencia, por Putumayo, forman parte del grupo. Laura Vanessa Díaz, del sur de Córdoba, y James Hermenegildo Mosquera, de Chocó y Antioquia, completan los once firmantes.

Estos congresistas de las curules temporales se declararon aliados del movimiento Firmes por la Patria.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.