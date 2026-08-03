Por: EL PILON SA

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Abelardo De la Espriella, presidente electo de Colombia, abordó las críticas que surgieron tras conocerse las adecuaciones que se adelantan en una edificación del Batallón Paraíso, en Barranquilla. Esta estructura funcionará, a partir del 7 de agosto, como sede alterna de la Presidencia de la República, permitiendo que el futuro mandatario despache desde ese punto de la región Caribe.

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Según lo explicado por De la Espriella, los cuestionamientos giraron principalmente en torno a los supuestos costos para el erario público que implican dichas adecuaciones. En un pronunciamiento oficial, el presidente electo aseguró que "eso no le está costando un solo peso al pueblo colombiano", enfatizando que las obras no representan gasto alguno para los colombianos. Esta declaración busca despejar dudas respecto a la financiación, señalando que el proyecto obedece a su intención de descentralizar el Gobierno Nacional y acercar la figura presidencial a las regiones.

El edificio ha sido objeto de comparaciones con la Casa Blanca de Estados Unidos. Frente a esta lectura, De la Espriella indicó que esas interpretaciones carecen de fundamento, explicando que "quienes la comparan con la Casa Blanca desconocen que ambas responden al mismo lenguaje arquitectónico de una época, no a una copia". Con esto, aclara que la similitud es coincidente y no intencionada, sino vinculada al estilo propio de un contexto arquitectónico común.

En cuanto al mobiliario de la futura sede presidencial en Barranquilla, De la Espriella manifestó que asumirá personalmente el costo, valorado en aproximadamente 700 millones de pesos. Resaltó su compromiso de transparencia, afirmando que hará públicas las facturas y los giros bancarios, presentando todo como una donación formal al Estado.

El presidente electo también detalló que la nueva sede contará con un espacio estratégico destinado a la seguridad nacional; en el subterráneo del complejo ya funciona una sala de crisis y operaciones, destinada a coordinar acciones contra narcoterroristas y el crimen organizado en todo el país.

Finalmente, De la Espriella defendió que el objetivo de la iniciativa no es solo readecuar una estructura, sino construir una nueva manera de gobernar: más cercana a la ciudadanía y a las distintas regiones del país, marcando así su visión de descentralización y mayor presencia institucional.

¿Cuánto cuesta el mobiliario de la nueva sede presidencial en Barranquilla y quién lo paga?

El futuro presidente Abelardo De la Espriella aseguró que el mobiliario de la sede alterna de la Presidencia en el Batallón Paraíso, con un costo aproximado de 700 millones de pesos, será financiado con su propio dinero personal. De la Espriella ha declarado que presentará las facturas y los comprobantes bancarios como muestra de esta donación directa al Estado.

¿Por qué comparan la sede de Barranquilla con la Casa Blanca y qué ha respondido Abelardo De la Espriella?

Algunas personas han comparado la edificación adaptada en Barranquilla con la Casa Blanca de Estados Unidos. Sin embargo, De la Espriella explicó que la semejanza radica en que ambas estructuras comparten el mismo lenguaje arquitectónico propio de una época, pero no se trata de una copia ni fue planeada como tal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.