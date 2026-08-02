Una tragedia vial sacudió la noche del sábado 1 de agosto al barrio Siete de Abril, en el suroccidente de Barranquilla, donde un conductor, que según las primeras versiones de las autoridades se encontraba en aparente estado de embriaguez, arrolló a varias personas y dejó un saldo de dos fallecidos y al menos dos heridos de gravedad.

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El accidente ocurrió hacia las 7:00 p. m. en la calle 68 con carrera 5 Sur. De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el vehículo involucrado es un Chevrolet Onix negro, conducido por Carlos Mario Salcedo Atencio.

Según explicó el agente de tránsito del Distrito Jefferson Orozco, el conductor habría perdido el control del automóvil mientras se desplazaba por el sector. En su recorrido atropelló a un ciclista, impactó un carro que estaba estacionado, chocó contra una motocicleta en la que viajaban dos personas y también embistió a un patrullero de la Policía que adelantaba controles preventivos de seguridad.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Giovanni Inocencio De La Hoz Romero, de 61 años, quien se movilizaba en bicicleta y falleció en el lugar del accidente, y Mady Luz Rodríguez Montiel, de 36 años, quien viajaba como parrillera en la motocicleta. La mujer fue trasladada de urgencia a la Clínica San Ignacio, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

El conductor de la motocicleta, identificado como Luis Miguel Galván Hernández, esposo de la víctima, permanece bajo pronóstico reservado en un centro asistencial. En la misma condición se encuentra el uniformado de la Policía, de 38 años, quien resultó gravemente lesionado tras ser arrollado durante la emergencia.

Testigos relataron que el vehículo circulaba a gran velocidad y de forma descontrolada. Incluso aseguraron que primero embistió a varias personas que se encontraban sobre un andén y, metros más adelante, impactó la motocicleta en la que se movilizaba la pareja.

Las escenas posteriores al accidente fueron dramáticas. Habitantes del sector corrieron para auxiliar a los heridos y, según los testimonios, levantaron parte del vehículo para rescatar al policía que había quedado atrapado debajo de las llantas, mientras llegaban las ambulancias para atender la emergencia.

La indignación de la comunidad fue tal que más de diez uniformados de la Policía Metropolitana tuvieron que intervenir para evitar que el conductor fuera linchado por los habitantes del sector.

El hombre fue capturado en el lugar y será la Fiscalía la encargada de adelantar el proceso de judicialización. Mientras tanto, las autoridades investigan las circunstancias exactas del accidente y realizarán las pruebas correspondientes para establecer si, como indican las primeras versiones, el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol. El caso ha generado conmoción entre los habitantes del barrio Siete de Abril y vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por los accidentes causados, presuntamente, por conductores en estado de embriaguez.

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