Por: El Espectador

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La reciente imputación por el delito de desaparición forzada a Willington Ortiz Muñoz, conocido como alias “Willy”, marcó un nuevo avance en la investigación del caso del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes, desaparecido desde abril de 2022. Según información de El Espectador, la Fiscalía sostiene que Ortiz Muñoz es uno de los principales responsables del secuestro y desaparición de Peláez Yepes, quien era contratista de Hidroituango y trabajaba en San Andrés de Cuerquia, Antioquia, realizando una interventoría ambiental en el proyecto hidroeléctrico cuando fue abordado y privado de la libertad por hombres armados la noche del 3 de abril de 2022. A pesar de la acusación formal, Ortiz Muñoz no aceptó el cargo que le imputa la Fiscalía.

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La Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía dirige este proceso, en el que se ha identificado a varios miembros del grupo delincuencial conocido como “Los Mesa” como presuntos implicados. De acuerdo con la investigación, alias “Willy” coordinaba la venta de estupefacientes y otras actividades ilegales de esa estructura en el noroccidente antioqueño para la época de los hechos. La Fiscalía sostiene que él planeó el secuestro, realizó seguimientos para conocer los movimientos del ingeniero y supervisó su vigilancia tras la retención.

Tras su judicialización, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento contra Ortiz Muñoz en un centro carcelario. Sin embargo, se le notificó esta decisión en la cárcel de Tierralta, en Córdoba, donde ya cumple una condena desde marzo de 2025 por los delitos de falsedad marcaria y receptación. Esta nueva imputación contra alias “Willy” se suma a la de otros implicados en el caso, como alias “300” y alias “Paisa”, que permanecen privados de libertad por el mismo delito, además de identificarse a Juan Fernando Tapias Guzmán, alias “Juanchito”—liberado en febrero por vencimiento de términos—y José Fernando Chavarría Ramírez, alias “Huevito”.

El proceso judicial, de acuerdo con testimonio recogido por El Espectador, ha sido doloroso y lento para la familia de Peláez Yepes. Su madre, Claudia Yepes Upegui, describe la experiencia como una vida marcada por la incertidumbre y el sufrimiento constante. A pesar de los avances en la judicialización de los presuntos responsables, hasta ahora no se cuenta con indicios claros sobre el paradero del ingeniero, situación que mantiene viva la esperanza de su madre de que el esclarecimiento del caso permita, finalmente, hallar respuestas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los presuntos responsables de la desaparición del ingeniero Camilo Peláez?

De acuerdo con la información de la Fiscalía citada por El Espectador, los presuntos responsables forman parte del grupo delincuencial “Los Mesa”, que opera en el noroccidente de Antioquia. Entre los imputados están Willington Ortiz Muñoz, alias “Willy”, alias “300”, alias “Paisa”, Juan Fernando Tapias Guzmán, alias “Juanchito”, y José Fernando Chavarría Ramírez, alias “Huevito”.

¿Qué significa el delito de desaparición forzada y por qué se aplica en este caso?

El delito de desaparición forzada, de acuerdo con la conceptualización utilizada por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía, implica la privación de la libertad de una persona por particulares o agentes estatales, seguida de la negación de información sobre su paradero. En el caso de Camilo Peláez, se aplica porque tras su secuestro y retención por parte de un grupo armado, se desconoce cualquier información sobre su ubicación o destino.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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