Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El caso del presunto feminicidio de María Camila Potosí, joven de 21 años, ha destapado una serie de detalles que para las autoridades evidencian un crimen cuidadosamente planeado, cuyas investigaciones siguen en desarrollo. De acuerdo con lo revelado durante un consejo de seguridad en Cali, el director de la Policía Nacional, general William Rincón, confirmó que hay cinco personas detenidas, cada una con funciones específicas dentro del plan que terminó con la muerte de María Camila y de su hija recién nacida, Alahia.

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Según la reconstrucción presentada por la Policía, el rol principal en la confianza de María Camila recayó en alias "Yulieth". Las autoridades sostienen que primero buscó generarle confianza a la víctima, visitándola y llevándola a diferentes lugares, para luego trasladarla al sector de Meléndez. El propio general Rincón explicó que, una vez logró esa cercanía, se inició la segunda fase del plan donde intervinieron otros implicados, quienes ya tenían lazos previos con "Yulieth". De acuerdo con el oficial, "ellos eran conocidos de ella, compartían amistad y tienen un perfil muy criminal".

La cronología de los hechos indica que el 16 de julio se reportó la desaparición de María Camila. Alias "Nixon" habría coordinado el secuestro, mientras "Yulieth" la llevó hasta el corregimiento La Buitrera en Cali. Posteriormente, alias "Edwin" y "Kevin" habrían participado de la ejecución del crimen. Cuatro días después, el 20 de julio, alias "Juan José" sería quien transportó el cuerpo hasta las cercanías del río Meléndez, donde fue hallado.

Sobre el posible móvil, la investigación aún no determina una única causa. La Policía maneja varias hipótesis. Entre ellas, que la principal sospechosa, "Yulieth", habría intentado convencer a alguien de que estaba embarazada, valiéndose de ecografías falsas, hecho respaldado por el testimonio de una expareja. Además, existe información de un procedimiento quirúrgico previo de la capturada para no tener hijos, lo que refuerza esta línea de investigación. También se baraja la posibilidad de un embarazo psicológico, la apropiación de la bebé o la participación de una estructura criminal dedicada al tráfico de menores, aunque ninguna de estas ha sido confirmada.

Otra revelación, expuesta por el general Rincón, fue que dos de los detenidos estaban tramitando pasaportes y permanecían ocultos entre Cali y Andalucía, buscando huir del país. Fueron capturados antes de lograrlo y, actualmente, las autoridades investigan si otros los ayudaron a ocultarse.

En las mismas investigaciones se localizó un cuerpo que corresponde a Alahia, la hija de María Camila. Tanto la Fiscalía como la Policía continúan recolectando pruebas que permitan esclarecer totalmente el crimen y determinar si existen más responsables aparte de los cinco ya capturados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las hipótesis que investiga la Policía en el caso de María Camila Potosí?

De acuerdo con la información suministrada por la Policía Nacional, las hipótesis incluyen un posible intento de la principal sospechosa por hacer creer a otra persona que estaba embarazada, valiéndose de ecografías falsas. También se investiga si podría haber un embarazo psicológico, un intento de apropiación de la bebé o la relación con una estructura criminal de tráfico de menores. Por el momento, ninguna de estas teorías ha sido confirmada y todas siguen siendo objeto de análisis.

¿Quiénes son los capturados en el caso del feminicidio de María Camila Potosí y qué roles habrían tenido?

Los detenidos en este caso estarían identificados con los alias "Yulieth", "Nixon", "Edwin", "Kevin" y "Juan José". Según la Policía Nacional, cada uno habría tenido funciones específicas: "Yulieth" lideró el acercamiento y traslado de la víctima, "Nixon" coordinó el secuestro, "Edwin" y "Kevin" participaron en la ejecución del crimen, y "Juan José" en el transporte del cuerpo. Las investigaciones están en curso para establecer responsabilidades adicionales.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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