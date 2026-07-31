Así como han salido a flote detalles acerca de Verónica Alcocer, otro miembro de la familia presidencial sorprendió al relatar pormenores de su realidad durante la administración actual de Gustavo Petro.

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Antonella Petro, la hija menor del presidente, fue invitada en el podcast ‘Geniales y mayores que yo’, en el que se sinceró con Vanessa de la Torre en una conversación que duró 40 minutos.

Desde el programa de Caracol Radio, la joven compartió su experiencia personal sobre sus vivencias en los últimos cuatro años del mandato de su padre en Colombia.

En sus declaraciones registradas, describió cómo transcurrió su diario vivir dentro de la Casa de Nariño, residencia en la cual permaneció alojada durante un largo tiempo.

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La integrante de la familia presidencial resaltó la frialdad del lugar frente a su entorno anterior, enfatizando que no percibía las instalaciones como un espacio propio.

Por esa razón, señaló que jamás logró sentirse cómoda o percibir el inmueble como un verdadero hogar, sabiendo siempre que era una estancia de paso.

“Es hostil. Es, es frío. Es una casa muy grande para tan pocas personas. Y al final no es la casa de uno. Entonces uno realmente nunca, nunca se va a sentir a gusto en una casa que no le pertenece a uno. Es una casa prestada”, aseguró.

Pese a las dificultades, Antonella afirmó con sinceridad que consiguió amoldar su rutina diaria a otros rincones, resguardándose principalmente en su habitación personal.

En ese sitio llevaba a cabo sus actividades cotidianas, compartía tiempo con sus mascotas y familiares, y continuaba con sus estudios de forma muy tranquila.

“Pues me sentía más cómoda en mi casa de antes, pero al final yo seguí mi vida, tenía mi cuarto, estaba con mis perros, llegaba, comía, me subía a mi cuarto, estudiaba”, sentenció.

Antonella Petro vivió un episodio con James Rodríguez antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá por una foto y ahora reapareció en medios de comunicación luego de esa controversia.

¿Cuántos hijos tiene Gustavo Petro?

Gustavo Petro Urrego es padre de seis hijos, nacidos de diferentes relaciones sentimentales a lo largo de su vida personal y trayectoria política.

Su primer hijo es Nicolás Petro Burgos, fruto de su relación juvenil con Katia Burgos, quien ha desarrollado actividades políticas en el departamento del Atlántico.

Posteriormente, de su unión con Mary Luz Herrán nacieron dos hijos: Andrés Gustavo Petro Herrán y Andrea Petro Herrán, quienes residen principalmente en el exterior.

Andrés Gustavo obtuvo asilo político en Canadá, mientras que Andrea se estableció en Europa, donde trabaja activamente en la promoción de iniciativas de sostenibilidad ambiental.

En su matrimonio actual con la primera dama Verónica Alcocer, el mandatario concibió a sus dos hijas menores: Sofía Petro Alcocer y Antonella Petro Alcocer.

Sofía ha destacado en escenarios públicos y redes sociales por su activismo feminista, mientras Antonella acompaña habitualmente al jefe de Estado en eventos oficiales.

De igual manera, el mandatario colombiano crió a Nicolás Alcocer Petro, hijo biológico de Verónica Alcocer, a quien adoptó legalmente otorgándole su apellido oficial.

La familia del presidente ha mantenido una alta visibilidad pública debido a sus roles mediáticos, posturas ideológicas, profesiones académicas y presencia en escenarios sociales.

Los seis hijos conforman el núcleo familiar cercano del líder político, acompañando distintos momentos clave de su carrera gubernamental en el territorio nacional.

Cada uno de ellos desarrolla de forma independiente sus proyectos profesionales y académicos en diversas áreas del conocimiento técnico, social y político.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.