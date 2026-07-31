Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Organizaciones sindicales y sociales han confirmado una concentración pacífica en Cali para el próximo viernes 7 de agosto, día en que Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia en la capital del Valle del Cauca. Según información publicada por El Diario, la jornada está fijada para iniciar a las 9:00 de la mañana, teniendo como punto de encuentro el Monumento a la Resistencia, en el sector conocido como Puerto Resistencia. Los principales impulsores de la movilización realizaron la invitación a través de redes sociales, con respaldo del Comando Departamental Unitario del Valle y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

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La movilización coincidirá con el acto oficial de posesión, programado en la Arena USC Carlos Andrés Pérez Galindo, espacio perteneciente a la Universidad Santiago de Cali. De acuerdo con los convocantes, el propósito de la reunión es dar voz tanto a inquietudes como a demandas de sindicatos, organizaciones populares y diversos sectores sociales respecto al comienzo del nuevo gobierno. Está prevista la participación de trabajadores, estudiantes, pensionados, comunidades indígenas, afrodescendientes, colectivos ciudadanos y habitantes de Cali en general. La convocatoria pública especifica la hora y el lugar, pero no menciona rutas de marcha ni desplazamientos posteriores.

Se debe resaltar que la concentración surge después de que figuras del Pacto Histórico informaran que no asistirán al acto presidencial, optando en cambio por respaldar protestas pacíficas en diferentes principales ciudades del país. Estos sectores de oposición han declarado que utilizan estos espacios para posicionar sus argumentos políticos frente al gobierno entrante, defendiendo derechos sociales, la protesta ciudadana y la garantía de ejercer la oposición, según reseñó El Diario.

El sector seleccionado para la movilización tiene especial relevancia simbólica, pues Puerto Resistencia -anteriormente llamado Puerto Rellena- fue epicentro de las protestas del 2021. Allí se erigió el Monumento a la Resistencia: una construcción que representa para sus seguidores la memoria de la movilización ciudadana y para otros, un motivo de controversias políticas. El significado y la permanencia del monumento han suscitado significativos debates en la ciudad.

Por otro lado, la Alcaldía de Cali y las autoridades departamentales organizan un Puesto de Mando Unificado, con la participación de la Policía, las Fuerzas Militares y entes de emergencia, para coordinar la seguridad tanto del evento oficial como de la manifestación. Las autoridades han reiterado su compromiso con proteger el derecho a la manifestación pacífica e impedirán acciones violentas o bloqueos prolongados. Además, el presidente saliente Gustavo Petro llamó a evitar enfrentamientos o actos vandálicos durante la jornada, que reunirá dos escenarios políticos divergentes en el mismo espacio territorial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se realiza la movilización en Puerto Resistencia durante la posesión presidencial en Cali?

La movilización en Puerto Resistencia para el 7 de agosto se convoca con el objetivo de expresar posiciones críticas, inquietudes y demandas de sindicatos y organizaciones sociales frente al inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella. El lugar elegido tiene una carga simbólica, pues fue un punto crucial en las protestas del 2021 y alberga el Monumento a la Resistencia, que representa la memoria de las luchas ciudadanas según algunos sectores.

¿Qué medidas de seguridad implementarán las autoridades en la jornada de la posesión y las protestas en Cali?

La Alcaldía de Cali y entidades del departamento instalarán un Puesto de Mando Unificado con apoyo de la Policía, Fuerzas Militares y organismos de emergencia. Su objetivo es garantizar el derecho a la manifestación pacífica, evitando actos violentos, bloqueos extensos y situaciones que pongan en riesgo la seguridad de los asistentes y de la ciudad, cumpliendo así con la vigilancia durante la posesión presidencial y las actividades ciudadanas.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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