Por: El Espectador

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Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia el 7 de agosto en una ceremonia que se realizará en Cali, Valle del Cauca. En este evento, de acuerdo con la información citada por El Espectador, estará presente la mayor parte del Congreso, así como los funcionarios que acompañarán al nuevo mandatario durante su periodo de cuatro años. De la Espriella ya ha definido prácticamente la totalidad de su gabinete, un total de 17 ministros que liderarán las principales carteras del Gobierno.

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La vicepresidencia estará a cargo de José Manuel Restrepo, quien será considerado mano derecha del presidente. Las demás carteras ministeriales contarán con figuras reconocidas, entre ellas Rodrigo Lara en Interior, Miguel Gómez en Hacienda, el general (r) Jorge Mora en Defensa, Iván Cancino en Justicia, Mauricio Gómez en Comercio, Viviane Morales en Educación y Elsa Noguera en Transporte. Completan el gabinete Fabio Arjona en Ambiente, Juliana Gutiérrez en Deporte, Jaime Andrés Beltrán en Vivienda, Omar Bula en Exteriores, Indalecio Dangond en Agricultura, María Arboleda en Minas, Alexandra Falla en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Paola Holguín en Cultura, Natalia López en Trabajo y Ana María Vesga como ministra de Salud. Hasta el momento, solo falta por definir quién liderará el Ministerio de Ciencias, el cual, de acuerdo con la Ley 2424 de 2024, debe ser ocupado por una mujer para garantizar la cuota de género exigida por ley.

Junto al gabinete ministerial, hay otros nombramientos clave en la estructura del Gobierno. Carlos Ríos será el secretario general de Presidencia, Valeria Lafaurie asumirá como consejera para las regiones, Nicolás Gómez ocupará el rol de jefe de despacho y María Fernanda Sandoval será la directora de comunicaciones de Presidencia. Además, en el contexto regional, durante el empalme en Cundinamarca se confirmaron nuevas designaciones: Sandra Bessudo dirigirá Parques Nacionales, Ricardo Ayerbe estará a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura y Marco Acosta estará al frente del Fondo Nacional del Ahorro. También se menciona, como un rumor, que la excongresista Lina Garrido podría liderar el Instituto Colombiano Agropecuario y el Impuesto de Industria y Comercio.

Estos nuevos nombramientos, según El Espectador, configuran la estructura administrativa con la que Abelardo de la Espriella enfrentará los retos de su mandato, asegurando presencia tanto en el Gobierno central como en las regiones del país. La formalización del equipo ministerial y de altos funcionarios refleja el compromiso, por lo menos en lo dispuesto formalmente, de cumplir lo estipulado en materia de paridad de género y diversidad en la administración pública.

¿Quiénes conforman el gabinete de Abelardo de la Espriella para su gobierno?

De acuerdo con la información suministrada por El Espectador, Abelardo de la Espriella ya seleccionó a 17 de los 18 ministros que lo acompañarán en el comienzo de su presidencia. Entre los nombres más destacados están José Manuel Restrepo como vicepresidente, Rodrigo Lara en Interior, Miguel Gómez en Hacienda, el general (r) Jorge Mora en Defensa y otros encargados para las áreas de Salud, Cultura, Agricultura y Transporte, entre otras. Solo falta definir la titular del Ministerio de Ciencias para cumplir con la representación femenina establecida por ley.

¿Qué requisitos de género debe cumplir el gabinete ministerial según la Ley 2424 de 2024?

La Ley 2424 de 2024 estipula que el gabinete ministerial debe respetar una cuota de género, lo que implica que al menos una cantidad mínima de mujeres debe estar presente en los altos cargos. En este contexto, todavía está pendiente el nombramiento de la ministra de Ciencias, ya que dicha cartera debe ser liderada por una mujer para dar cumplimiento a la normativa de equidad de género en la administración pública.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.