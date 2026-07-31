Por: El Espectador

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Ricardo Roa, luego de su salida como presidente de Ecopetrol, ha decidido conceder varias entrevistas para referirse a los procesos judiciales que pesan sobre su nombre. Como exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, Roa enfrenta dos investigaciones penales: una por presunto tráfico de influencias y otra por supuesta violación de topes electorales. Según El Espectador, la Fiscalía General de la Nación lo llamó a juicio por el delito de tráfico de influencias de servidor público, mientras que en el otro proceso se le imputa la presunta violación de los límites legales de gastos para campañas electorales.

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En cuanto a este último señalamiento, el abogado defensor de Roa, Juan David León, aseguró a El Espectador que actualmente no existe ningún acuerdo con la Fiscalía para buscar beneficios judiciales que impliquen algún reconocimiento de responsabilidad. El equipo legal continúa enfocado en construir una defensa que apunte a desmontar los señalamientos hechos por el ente acusador.

Durante su última entrevista como presidente de Ecopetrol, Roa abordó cómo estos procesos judiciales afectaron la percepción pública acerca de su gestión en la compañía estatal. Tras dejar el puesto el 30 de julio, defendió su permanencia hasta el final, argumentando que no existían razones éticas o legales para renunciar anticipadamente. Según sus palabras, deja el cargo sin sanción ni imputación relacionada con la empresa: “Me voy sin estar condenado ni sancionado ni imputado por ningún delito relacionado con Ecopetrol. Esa es la tranquilidad que tengo y por eso estuve hasta el último momento”.

Uno de los momentos más sensibles en sus declaraciones fue la explicación sobre la compra de un apartamento en Bogotá. La Fiscalía ha vinculado esta adquisición con supuestos favores contractuales, pero Roa fue enfático en desmentir tales acusaciones, asegurando que “nunca favorecí ni promoví ningún contrato en favor de quienes los medios dicen que eran los dueños de este apartamento”. Además, recalcó que la operación fue privada, a través de una empresa legal, y que los pagos están debidamente documentados.

Respecto a la financiación de la campaña presidencial, Roa argumentó ante El Espectador que los informes financieros de la Fiscalía contienen errores y que la diferencia de cerca de 14.000 millones de pesos resulta de movimientos internos entre cuentas y de créditos que, según él, no fueron descontados correctamente. Aseveró estar dispuesto a entregar las pruebas para demostrar que los gastos se ajustaron a la ley. De momento, la defensa de Roa reitera que no existe negociación alguna con la Fiscalía y que su meta es desvirtuar los cargos presentados.

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¿Por qué Ricardo Roa está siendo investigado por la Fiscalía?

Ricardo Roa enfrenta investigaciones por parte de la Fiscalía por dos motivos principales: presunto tráfico de influencias de servidor público y posible violación de los topes de gastos que establece la ley para campañas electorales. Estos procesos se relacionan tanto con su gestión en Ecopetrol como con su papel como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, según información confirmada por El Espectador.

¿Qué argumentos presenta Ricardo Roa para defenderse de las acusaciones por los topes electorales?

Roa sostiene que los informes financieros en los que se basa la Fiscalía presentan errores de interpretación. Según explicó a El Espectador, las cifras señaladas como irregulares corresponden a traslados de cuentas y a devoluciones de créditos mal contabilizadas, por lo que asegura que los recursos de la campaña se gastaron conforme a la ley. Se mantiene dispuesto a presentar pruebas que respalden esta versión.

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